PSSI Mulai Cari Lawan Timnas Indonesia untuk FIFA Matchday Maret 2027

JawaPos.com - PSSI mulai bergerak mencari lawan untuk Timnas Indonesia dalam FIFA Matchday Maret 2027.

Federasi telah memetakan negara-negara untuk menghadapi skuad Garuda pada periode tersebut.

Timnas Indonesia tidak menjalani pertandingan uji coba internasional pada FIFA Matchday 2026 setelah batalnya laga menghadapi Yordania.

PSSI membatalkan duel tersebut karena alasan keamanan yang tidak kondusif di kawasan Timur Tengah.

Alhasil, Timnas Indonesia hanya menggelar pemusatan latihan (TC) saja di Bali yang berlangsung pada 9-17 November 2026.

Pada agenda tersebut, skuad Garuda hanya berlatih tanpa melakukan pertandingan uji coba.

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji menyampaikan, PSSI tak ingin kejadian seperti ini terulang pada jeda internasional Maret 2027.

Karena itu, federasi kini telah mulai menjajaki beberapa negara untuk diproyeksikan menghadapi Timnas Indonesia.