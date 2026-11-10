Madura United Tim Jatim Paling Gacor! Mendonca dan Kolinger, Dua Stopper Langganan Best XI

JawaPos.com - Madura United kembali menunjukkan ketajaman setelah menghajar Arema FC dengan skor 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).

Kemenangan dalam Derby Jawa Timur tersebut semakin istimewa setelah bek tengah Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih masuk Best XI of the Week.

Pemain asal Brasil berusia 31 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan meyakinkan Laskar Sape Kerrab.

Bukan hanya menjaga pertahanan hingga mencatatkan clean sheet, Mendonca juga menyumbangkan gol pembuka yang mengawali pesta tiga gol Madura United.

Penampilan impresif tersebut membuat Mendonca kembali mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bek terbaik pada pekan kesembilan.

Bahkan, namanya kini sejajar dengan bek Persija Jakarta Denis Kolinger yang sama-sama sudah tiga kali masuk daftar Best XI of the Week.

Jorge Ambrosio Mendonca membuktikan peran seorang bek tengah tidak sebatas menghentikan serangan lawan ketika Madura United menghadapi Arema FC.

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut justru menjadi pemecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung sengit pada babak pertama.

Bagi Mendonca, kemenangan tersebut terasa semakin lengkap karena Madura United juga berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

Kontribusi dalam dua fase permainan itulah yang menjadi salah satu alasan kuat namanya kembali mendapatkan tempat dalam susunan pemain terbaik pekan kesembilan.

Tiga Kali Masuk Best XI, Mendonca Konsisten Jadi Andalan Madura United Mendonca tercatat sudah tiga kali masuk Best XI of the Week sepanjang sembilan pekan awal Super League 2026/2027.

Pencapaian tersebut menunjukkan konsistensinya sebagai salah satu pemain belakang yang mampu memberikan kontribusi penting bagi Madura United.

Pada pekan kesembilan, Mendonca terpilih bersama dua pemain belakang Isenmulang Kalteng FC, yakni Andi Ramdani dan Leonardo Silva Lelis.

Ketiganya mendapatkan tempat dalam susunan pemain terbaik setelah menunjukkan performa menonjol bersama klub masing-masing.

Sebelumnya, Mendonca juga mendapatkan penghargaan serupa pada pekan kedelapan ketika Madura United mengalahkan PSM Makassar dengan skor 1-0.

Dalam pertandingan tersebut, keberhasilan menjaga pertahanan menjadi bagian penting dari kemenangan tipis Laskar Sape Kerrab.

Pengakuan pertama Mendonca musim ini datang pada pekan ketiga saat Madura United menundukkan PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (18/9), menjadi salah satu bukti kemampuan sang bek membantu serangan.

Ketika Madura United membutuhkan gol untuk mengejar ketertinggalan, Mendonca muncul sebagai penyelamat melalui gol penyama kedudukan pada menit ke-71.

Kontribusinya membantu tuan rumah membalikkan keadaan hingga akhirnya mengamankan kemenangan 2-1 atas PSIM Yogyakarta.

Dua gol dalam pertandingan melawan PSIM Yogyakarta dan Arema FC memperlihatkan kemampuan Mendonca memanfaatkan peluang di depan gawang lawan.

Situasi bola mati juga menjadi salah satu kesempatan bagi bek berpostur kuat tersebut untuk memberikan ancaman tambahan.

Mendonca dan Denis Kolinger Bersaing Jadi Stopper Paling Konsisten Konsistensi Jorge Ambrosio Mendonca membuat namanya sejajar dengan bek Persija Jakarta, Denis Kolinger, dalam daftar pemain belakang yang paling sering masuk Best XI of the Week.

Kedua pemain sama-sama mengoleksi tiga penghargaan individu selama sembilan pekan pertama kompetisi.

Kolinger, bek berkebangsaan Kroasia, mendapatkan tempat dalam susunan pemain terbaik pada pekan kedua, ketiga, dan keenam.

Sementara itu, Mendonca mencatatkan pencapaian serupa pada pekan ketiga, kedelapan, dan kesembilan bersama Madura United.

Catatan tersebut memperlihatkan persaingan menarik antara dua pemain bertahan yang menjadi andalan klub masing-masing.

Keduanya mampu mempertahankan kualitas penampilan meskipun menghadapi tantangan berbeda dalam perjalanan kompetisi musim ini.

Menariknya, Mendonca tidak terlalu memikirkan jumlah penghargaan individu yang sudah berhasil dikumpulkannya sepanjang musim.

Baginya, pengakuan tersebut lebih penting dijadikan dorongan untuk terus membantu Madura United mendapatkan hasil maksimal.

"Saya tidak pernah menghitungnya. Tentu ini menjadi motivasi yang positif bagi saya untuk terus berkontribusi dan tampil maksimal untuk Madura United," ucap Mendonca.

Pernyataan tersebut menggambarkan fokus pemain berusia 31 tahun itu terhadap kepentingan tim dibandingkan pencapaian pribadi.

Meski sudah tiga kali mendapatkan pengakuan, Mendonca tetap menempatkan kontribusi bagi Madura United sebagai prioritas utamanya.

Ketajaman Madura United Tidak Hanya Bergantung pada Penyerang Kemenangan 3-0 atas Arema FC memperlihatkan variasi sumber gol Madura United yang tidak hanya mengandalkan pemain depan.

Mendonca sebagai bek tengah, Dimitar Mitkov, dan Gali Freitas sama-sama memberikan kontribusi untuk memastikan tiga poin dalam Derby Jawa Timur.

Kehadiran Mendonca sebagai pencetak gol menjadi keuntungan tersendiri ketika Madura United menghadapi lawan dengan pertahanan rapat.

Kemampuannya memaksimalkan tendangan pojok membuka alternatif serangan yang dapat membantu tim memecah kebuntuan.

Dalam sembilan pekan pertama, Mendonca sudah dua kali mencetak gol pada pertandingan yang berakhir dengan kemenangan Madura United.

Catatan tersebut memperlihatkan kontribusi nyata seorang pemain bertahan dalam menentukan hasil pertandingan, bukan sekadar menjaga wilayah pertahanannya.

Tantangan berikutnya bagi Mendonca adalah mempertahankan konsistensi ketika persaingan Super League 2026/2027 semakin ketat.