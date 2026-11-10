Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Moch. Rizky Pratama Putra
Selasa, 10 November 2026 | 16.32 WIB

Madura United Tim Jatim Paling Gacor! Mendonca dan Kolinger, Dua Stopper Langganan Best XI

Bek Madura United Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih dalam Best XI of the Week setelah mencetak gol dan membantu tim menang 3-0 atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. (Madura United)&nbsp; - Image

Bek Madura United Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih dalam Best XI of the Week setelah mencetak gol dan membantu tim menang 3-0 atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. (Madura United)&nbsp;

JawaPos.com - Madura United kembali menunjukkan ketajaman setelah menghajar Arema FC dengan skor 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).

Kemenangan dalam Derby Jawa Timur tersebut semakin istimewa setelah bek tengah Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih masuk Best XI of the Week.

Pemain asal Brasil berusia 31 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan meyakinkan Laskar Sape Kerrab.

Bukan hanya menjaga pertahanan hingga mencatatkan clean sheet, Mendonca juga menyumbangkan gol pembuka yang mengawali pesta tiga gol Madura United.

Penampilan impresif tersebut membuat Mendonca kembali mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bek terbaik pada pekan kesembilan.

Bahkan, namanya kini sejajar dengan bek Persija Jakarta Denis Kolinger yang sama-sama sudah tiga kali masuk daftar Best XI of the Week.

Jorge Ambrosio Mendonca membuktikan peran seorang bek tengah tidak sebatas menghentikan serangan lawan ketika Madura United menghadapi Arema FC.

Pemain berkebangsaan Brasil tersebut justru menjadi pemecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung sengit pada babak pertama.

Bagi Mendonca, kemenangan tersebut terasa semakin lengkap karena Madura United juga berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Cetak Enam Gol dari Delapan Laga, Striker Madura United Dimitar Mitkov Bersaing di Puncak Top Skor - Image
Sepak Bola Indonesia

Cetak Enam Gol dari Delapan Laga, Striker Madura United Dimitar Mitkov Bersaing di Puncak Top Skor

Selasa, 10 November 2026 | 02.28 WIB

Mauro Zijlstra Fokus Hadapi PSS Sleman, Akui Arema FC Kesulitan Lawan Madura United - Image
Sepak Bola Indonesia

Mauro Zijlstra Fokus Hadapi PSS Sleman, Akui Arema FC Kesulitan Lawan Madura United

Senin, 9 November 2026 | 23.31 WIB

Brandon Scheunemann Debut bersama Madura United saat Laskar Sape Kerrab Hajar Arema FC 3-0 - Image
Sepak Bola Indonesia

Brandon Scheunemann Debut bersama Madura United saat Laskar Sape Kerrab Hajar Arema FC 3-0

Senin, 9 November 2026 | 05.21 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore