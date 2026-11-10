Madura United Tim Jatim Paling Gacor! Mendonca dan Kolinger, Dua Stopper Langganan Best XI

Bek Madura United Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih dalam Best XI of the Week setelah mencetak gol dan membantu tim menang 3-0 atas Arema FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. (Madura United)
JawaPos.com - Madura United kembali menunjukkan ketajaman setelah menghajar Arema FC dengan skor 3-0 pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Stadion Gelora Madura Ratu Pamelingan, Pamekasan, Jumat (6/11).
Kemenangan dalam Derby Jawa Timur tersebut semakin istimewa setelah bek tengah Jorge Ambrosio Mendonca kembali terpilih masuk Best XI of the Week.
Pemain asal Brasil berusia 31 tahun itu menjadi salah satu sosok penting di balik kemenangan meyakinkan Laskar Sape Kerrab.
Bukan hanya menjaga pertahanan hingga mencatatkan clean sheet, Mendonca juga menyumbangkan gol pembuka yang mengawali pesta tiga gol Madura United.
Penampilan impresif tersebut membuat Mendonca kembali mendapatkan pengakuan sebagai salah satu bek terbaik pada pekan kesembilan.
Bahkan, namanya kini sejajar dengan bek Persija Jakarta Denis Kolinger yang sama-sama sudah tiga kali masuk daftar Best XI of the Week.
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Jorge Ambrosio Mendonca membuktikan peran seorang bek tengah tidak sebatas menghentikan serangan lawan ketika Madura United menghadapi Arema FC.
Pemain berkebangsaan Brasil tersebut justru menjadi pemecah kebuntuan dalam pertandingan yang berlangsung sengit pada babak pertama.
Bagi Mendonca, kemenangan tersebut terasa semakin lengkap karena Madura United juga berhasil menjaga gawangnya tanpa kebobolan.
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Jawa Pos
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