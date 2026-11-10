Tiket Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026/2027 Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya

JawaPos.com - Persib Bandung mulai membuka penjualan tiket pertandingan menghadapi Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027.

Bobotoh yang ingin menyaksikan langsung perjuangan Maung Bandung di kompetisi Asia Tenggara sudah bisa memesan tiket melalui aplikasi resmi PERSIB App.

Pertandingan Persib Bandung melawan wakil Myanmar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Laga ini menjadi pertandingan kedua bagi Persib Bandung di Grup B sekaligus kesempatan untuk kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Persiapan menghadapi Shan United menjadi perhatian skuad Maung Bandung setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Java United dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Persib Bandung kini harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi regional dan berusaha memperbaiki hasil pertandingan.

Meski datang dengan modal kekalahan di kompetisi domestik, Persib Bandung memiliki catatan positif pada pertandingan pertama Shopee Cup musim ini.

Tim asuhan Igor Tolic tersebut berhasil mengalahkan wakil Thailand, Port FC, dengan skor 3-1 pada 8 Oktober 2026.

Kemenangan itu membuat Persib Bandung mengawali perjalanan di Grup B dengan tiga poin.

Untuk sementara, Maung Bandung menempati peringkat kedua klasemen, memiliki jumlah poin yang sama dengan Johor Darul Ta'zim yang berada di posisi teratas.

Sementara itu, Cong An Ha Noi FC menempati peringkat ketiga.

Persaingan di Grup B masih terbuka sehingga tambahan tiga poin dari pertandingan melawan Shan United akan menjadi hasil penting bagi Persib Bandung untuk menjaga peluang melangkah lebih jauh.

Di sisi lain, Shan United akan menjalani pertandingan pertamanya di Shopee Cup 2026/2027 saat bertandang ke Bandung.

Tim asuhan Mano Polking tersebut tentu ingin memulai kiprahnya dengan hasil positif.

Karena itu, Marc Klok dan rekan-rekan tidak boleh menganggap remeh kekuatan tim tamu.

Dukungan Bobotoh di Stadion GBLA diharapkan bisa menjadi tambahan motivasi bagi para pemain.

Kehadiran suporter dan atmosfer pertandingan kandang diharapkan membantu Persib Bandung tampil lebih percaya diri untuk mengamankan kemenangan.

Bagi Bobotoh yang ingin hadir langsung, berikut daftar harga tiket pertandingan Persib Bandung kontra Shan United:

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VIP Utama: Rp 400.000

VBU Lounge: Rp 350.000

VIP Barat Utara dan Selatan: Rp 200.000

Timur, Selatan, dan Utara: Rp 125.000

Pemesanan tiket dilakukan melalui PERSIB App. Bobotoh dapat segera melakukan pembelian sesuai kategori tribun yang diinginkan.

Pertandingan ini menjadi kesempatan bagi Persib Bandung untuk kembali menunjukkan kemampuan di level Asia Tenggara.

Dengan dukungan penuh Bobotoh, Maung Bandung diharapkan mampu mengamankan tiga poin sekaligus menjaga persaingan di Grup B Shopee Cup 2026/2027.