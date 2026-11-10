Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 16.01 WIB

Tiket Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026/2027 Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya

Ilustrasi tiket Persib vs Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027. (Istimewa) - Image

Ilustrasi tiket Persib vs Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027. (Istimewa)

JawaPos.com - Persib Bandung mulai membuka penjualan tiket pertandingan menghadapi Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027.

Bobotoh yang ingin menyaksikan langsung perjuangan Maung Bandung di kompetisi Asia Tenggara sudah bisa memesan tiket melalui aplikasi resmi PERSIB App.

Pertandingan Persib Bandung melawan wakil Myanmar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Laga ini menjadi pertandingan kedua bagi Persib Bandung di Grup B sekaligus kesempatan untuk kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Persiapan menghadapi Shan United menjadi perhatian skuad Maung Bandung setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Java United dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Persib Bandung kini harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi regional dan berusaha memperbaiki hasil pertandingan.

Meski datang dengan modal kekalahan di kompetisi domestik, Persib Bandung memiliki catatan positif pada pertandingan pertama Shopee Cup musim ini.

Tim asuhan Igor Tolic tersebut berhasil mengalahkan wakil Thailand, Port FC, dengan skor 3-1 pada 8 Oktober 2026.

Kemenangan itu membuat Persib Bandung mengawali perjalanan di Grup B dengan tiga poin.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Persib Bandung Beri Waktu Istirahat, Pemulihan Kebugaran Pemain Jadi Fokus Utama - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Beri Waktu Istirahat, Pemulihan Kebugaran Pemain Jadi Fokus Utama

Selasa, 10 November 2026 | 15.28 WIB

Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter

Selasa, 10 November 2026 | 12.50 WIB

Beckham Putra Sebut Kekalahan Persib dari Java United Jadi Bahan Evaluasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Beckham Putra Sebut Kekalahan Persib dari Java United Jadi Bahan Evaluasi

Selasa, 10 November 2026 | 00.45 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore