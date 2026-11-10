Tiket Persib Bandung vs Shan United di Shopee Cup 2026/2027 Mulai Dijual, Ini Daftar Harganya

JawaPos.com - Persib Bandung mulai membuka penjualan tiket pertandingan menghadapi Shan United dalam lanjutan Grup B ASEAN Club Championship (Shopee Cup) 2026/2027.

Bobotoh yang ingin menyaksikan langsung perjuangan Maung Bandung di kompetisi Asia Tenggara sudah bisa memesan tiket melalui aplikasi resmi PERSIB App.

Pertandingan Persib Bandung melawan wakil Myanmar tersebut dijadwalkan berlangsung di Stadion Gelora Bandung Lautan Api (GBLA), Kamis (19/11).

Laga ini menjadi pertandingan kedua bagi Persib Bandung di Grup B sekaligus kesempatan untuk kembali meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Persiapan menghadapi Shan United menjadi perhatian skuad Maung Bandung setelah sebelumnya menelan kekalahan dari Java United dalam lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Persib Bandung kini harus segera mengalihkan fokus ke kompetisi regional dan berusaha memperbaiki hasil pertandingan.

Meski datang dengan modal kekalahan di kompetisi domestik, Persib Bandung memiliki catatan positif pada pertandingan pertama Shopee Cup musim ini.

Tim asuhan Igor Tolic tersebut berhasil mengalahkan wakil Thailand, Port FC, dengan skor 3-1 pada 8 Oktober 2026.