Jelang Lawan Persik Kediri, PSIM Siapkan Uji Coba dan Program Latihan Khusus

JawaPos.com - PSIM Jogja mulai mematangkan persiapan menghadapi pertandingan tandang melawan Persik Kediri pada lanjutan BRI Super League 2026/2027.

Duel yang dijadwalkan berlangsung pada 21 November itu menjadi salah satu agenda penting bagi Laskar Mataram sebelum menuntaskan putaran pertama kompetisi.

Setelah menjalani pertandingan pekan lalu melawan Dewa United Banten FC pada 6 November, skuad PSIM mendapatkan waktu istirahat selama tiga hari.

Jeda tersebut diberikan untuk membantu pemain memulihkan kondisi fisik setelah melewati pertandingan dengan intensitas tinggi.

Manajer Tim PSIM Jogja Iksan Mahar menjelaskan, seluruh pemain baru akan kembali menjalani aktivitas latihan pada Selasa (10/11).

Waktu istirahat tersebut diharapkan bisa membuat kondisi pemain lebih siap untuk menghadapi agenda kompetisi berikutnya.

“Setelah menjalani laga ketat kontra Dewa United, seluruh pemain diberikan waktu istirahat selama tiga hari untuk pemulihan, terhitung sejak selesai laga kemarin (6/11),” jelas Iksan.

Menurut dia, tim pelatih sudah menyiapkan program latihan untuk meningkatkan kesiapan skuad.

Apalagi, PSIM masih harus menjalani sejumlah pertandingan penting dengan jadwal yang cukup padat hingga akhir putaran pertama.

“Skuad akan kembali berkumpul dan memulai porsi latihan pada Selasa (10/11) guna mempersiapkan diri menghadapi jadwal yang sangat padat di sisa putaran pertama musim ini,” tambah Iksan Mahar.

Selain menghadapi Persik Kediri, PSIM juga mulai mempersiapkan diri untuk mengikuti I.League Cup yang dijadwalkan berlangsung pada akhir November.

Karena itu, tim pelatih perlu mengatur program latihan agar pemain bisa menjaga kebugaran sekaligus meningkatkan kualitas permainan.

Iksan menyebut, PSIM memiliki waktu sekitar 10 hari untuk mempersiapkan pertandingan tandang ke Kediri.

Periode tersebut akan dimanfaatkan oleh tim pelatih di bawah arahan Risto Vidakovic untuk membenahi sejumlah aspek permainan, terutama transisi antarlini.

“Kami memiliki masa persiapan sekitar 10 hari untuk laga terdekat melawan Persik Kediri, yang akan dimaksimalkan secara penuh oleh tim pelatih di bawah arahan Coach Risto untuk mematangkan proses transisi permainan tim,” papar Iksan Mahar.

Tidak hanya menjalani latihan rutin, PSIM juga telah menjadwalkan satu pertandingan uji coba melawan tim lokal asal Yogyakarta.

Laga tersebut diharapkan bisa menjadi kesempatan bagi staf pelatih untuk melihat perkembangan pemain sekaligus menguji penerapan strategi di lapangan.

“Selain fokus pada intensitas latihan, kami juga telah menjadwalkan satu pertandingan uji coba melawan tim lokal asal Yogyakarta untuk memantapkan kesiapan taktik di lapangan,” lanjut Iksan.

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Melalui rangkaian persiapan tersebut, PSIM berharap bisa meningkatkan performa tim sebelum bertandang ke markas Persik Kediri.