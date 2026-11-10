PSS Sleman vs Bhayangkara FC 1-1, Pieter Huistra Punya Catatan untuk Pemain Super Elja

JawaPos.com - PSS Sleman harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara FC pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027.

Pertandingan yang berlangsung di Stadion Maguwoharjo, Minggu (8/11) sore WIB, tersebut menjadi kesempatan bagi Super Elang Jawa untuk meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Pelatih PSS Sleman Pieter Huistra menilai, anak asuhnya sudah menunjukkan perkembangan positif sepanjang pertandingan.

Dia melihat para pemain mampu menjalankan tugas masing-masing dan merespons perubahan pendekatan permainan yang dilakukan tim tamu.

Menurut dia, PSS juga mampu menciptakan sejumlah peluang serta menunjukkan permainan yang cukup baik, terutama setelah memasuki babak kedua.

“Setiap pemain memahami tugasnya masing-masing. Meskipun Bhayangkara mengubah taktik permainan, kami mampu beradaptasi dengan cukup cepat. Kami berhasil menciptakan sejumlah peluang dan mencetak gol pada babak kedua,” ujar Pieter dalam konferensi pers seusai pertandingan.

Meski memberikan apresiasi, pelatih asal Belanda tersebut tetap menyayangkan kegagalan timnya mempertahankan keunggulan.

Terlebih, gol penyama kedudukan Bhayangkara FC tercipta melalui situasi bola rebound yang membuat PSS Sleman kehilangan kesempatan mengamankan kemenangan.

Pieter menilai secara keseluruhan performa timnya cukup menjanjikan.

Dia bahkan merasa PSS memiliki peluang untuk mendapatkan hasil lebih baik jika mampu menjaga keunggulan hingga peluit akhir.

Pieter Huistra Apresiasi Perjuangan Pemain Muda Selain menyoroti hasil pertandingan, Pieter juga memberikan perhatian terhadap kontribusi para pemain muda PSS Sleman.

Kesempatan bermain bersama sejumlah pemain senior dinilai menjadi pengalaman penting bagi perkembangan mereka.

Para pemain muda tersebut dianggap mampu menunjukkan semangat juang dan tidak kehilangan motivasi meskipun pertandingan berlangsung ketat hingga menit-menit akhir.

“Mereka berjuang untuk Sleman dan benar-benar menunjukkan semangat tersebut. Mereka bermain dengan baik serta memberikan kemampuan terbaiknya," ungkap Pieter Huistra.

"Bahkan, hingga pertandingan memasuki menit-menit akhir, terlihat bahwa mereka terus berusaha dan berjuang sampai peluit akhir dibunyikan,” tegas Pieter Huistra.

Hasil imbang melawan Bhayangkara menjadi bahan evaluasi bagi PSS Sleman sebelum kembali menjalani pertandingan berikutnya.

Super Elang Jawa memiliki waktu sekitar dua pekan untuk mempersiapkan diri selama jeda kompetisi.

Pada laga selanjutnya, PSS dijadwalkan menghadapi Arema.