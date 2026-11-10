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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 15.28 WIB

Persib Bandung Beri Waktu Istirahat, Pemulihan Kebugaran Pemain Jadi Fokus Utama

Persib Bandung berikan waktu istirahat untuk pemulihan fisik pemain setelah jadwal padat. (Istimewa) - Image

Persib Bandung berikan waktu istirahat untuk pemulihan fisik pemain setelah jadwal padat. (Istimewa)

JawaPos.com – Persib Bandung memberikan waktu istirahat kepada para pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan jadwal yang cukup padat.

Masa libur ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali menjalani agenda kompetisi.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berharap seluruh pemain bisa menggunakan waktu istirahat untuk mengembalikan kebugaran.

Maung Bandung dijadwalkan kembali menjalani latihan pada akhir pekan ini setelah mendapat jatah libur seusai menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Waktu istirahat tersebut cukup penting bagi Persib Bandung.

Pasalnya, dalam 30 hari terakhir, tim asal Kota Kembang itu telah memainkan 10 pertandingan di berbagai kompetisi.

Selain tampil di BRI Super League 2026/2027, Persib Bandung juga harus membagi fokus untuk bersaing di AFC Champions League Two (ACL Two) dan ASEAN Club Championship (Shopee Cup).

Kompetisi tersebut membuat Marc Klok dan kawan-kawan harus menjalani perjalanan panjang, termasuk ke luar negeri dan lintas benua.

Padatnya jadwal pertandingan serta perjalanan yang menguras tenaga mulai berdampak terhadap kondisi sejumlah pemain.

Situasi tersebut terlihat ketika Persib Bandung menghadapi Java United di Semarang.

Beberapa pemain belum berada dalam kondisi terbaik sehingga tidak bisa langsung diturunkan sejak menit pertama.

Igor Tolic pun harus mempertimbangkan kebugaran anak asuhnya sebelum menentukan komposisi pemain utama.

Nama-nama seperti Adam Alis, Luka Menalo, dan Balsa Sekulic menjadi beberapa pemain yang tidak masuk dalam susunan starter pada pertandingan tersebut.

Tolic menjelaskan, keputusan itu diambil karena para pemain masih merasakan dampak dari padatnya pertandingan dan perjalanan dalam waktu berdekatan.

"Beberapa pemain yang tidak bisa dipasang sebagai starter hari ini. Mereka masih merasakan dampak karena harus main di banyak pertandingan dalam rangkaian perjalanan singkat ini. Contohnya Adam Alis. Luca (Menalo) ada Balsa (Sekulic)," kata Tolic.

Pelatih asal Kroasia tersebut berharap waktu libur selama beberapa hari bisa membantu pemain mengembalikan kondisi fisik sekaligus menyegarkan pikiran.

Selain beristirahat, para pemain juga diharapkan menjalani program pemulihan, termasuk terapi, agar bisa kembali mengikuti latihan dalam kondisi lebih baik.

Persib Bandung sendiri tidak memiliki banyak waktu untuk bersantai.

Tolic menyebut timnya hanya mempunyai waktu sekitar empat hari untuk mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

"Sekarang saya berharap para pemain bisa istirahat. Saya harap mereka benar-benar memanfaatkan waktu untuk istirahat, karena kita punya waktu empat hari untuk persiapan laga berikutnya. Jadi, ya, saya harap dengan terapi dan segalanya, mereka akan baik-baik saja," ucap Igor Tolic.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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