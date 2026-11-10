Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 15.28 WIB

Persib Bandung Beri Waktu Istirahat, Pemulihan Kebugaran Pemain Jadi Fokus Utama

Persib Bandung berikan waktu istirahat untuk pemulihan fisik pemain setelah jadwal padat. (Istimewa) - Image

Persib Bandung berikan waktu istirahat untuk pemulihan fisik pemain setelah jadwal padat. (Istimewa)

JawaPos.com – Persib Bandung memberikan waktu istirahat kepada para pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan jadwal yang cukup padat.

Masa libur ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali menjalani agenda kompetisi.

Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berharap seluruh pemain bisa menggunakan waktu istirahat untuk mengembalikan kebugaran.

Maung Bandung dijadwalkan kembali menjalani latihan pada akhir pekan ini setelah mendapat jatah libur seusai menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Waktu istirahat tersebut cukup penting bagi Persib Bandung.

Pasalnya, dalam 30 hari terakhir, tim asal Kota Kembang itu telah memainkan 10 pertandingan di berbagai kompetisi.

Selain tampil di BRI Super League 2026/2027, Persib Bandung juga harus membagi fokus untuk bersaing di AFC Champions League Two (ACL Two) dan ASEAN Club Championship (Shopee Cup).

Kompetisi tersebut membuat Marc Klok dan kawan-kawan harus menjalani perjalanan panjang, termasuk ke luar negeri dan lintas benua.

Padatnya jadwal pertandingan serta perjalanan yang menguras tenaga mulai berdampak terhadap kondisi sejumlah pemain.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter - Image
Sepak Bola Indonesia

Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter

Selasa, 10 November 2026 | 12.50 WIB

Beckham Putra Sebut Kekalahan Persib dari Java United Jadi Bahan Evaluasi - Image
Sepak Bola Indonesia

Beckham Putra Sebut Kekalahan Persib dari Java United Jadi Bahan Evaluasi

Selasa, 10 November 2026 | 00.45 WIB

Persib Bandung Kembali Terpuruk, Tumbang 1-2 di Markas Java United - Image
Sepak Bola Indonesia

Persib Bandung Kembali Terpuruk, Tumbang 1-2 di Markas Java United

Senin, 9 November 2026 | 23.46 WIB

Terpopuler

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari - Image
1

Usai Lawan Java United, Pemain Persib Bandung Dapat Jatah Libur Lima Hari

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Prediksi Skor Atletico Madrid vs Barcelona: Blaugrana Pecundangi Tuan Rumah di Metropolitano

4

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

5

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

6

Prediksi Skor Hoffenheim vs Schalke 04: Die Kraichgauer Bidik 3 Poin, Tim Tamu Makin Terpuruk

7

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

8

Prediksi Skor Bali United vs Persik Kediri: Serdadu Tridatu Mengamuk, Macan Putih Pincang

9

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

10

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore