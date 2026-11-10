Persib Bandung Beri Waktu Istirahat, Pemulihan Kebugaran Pemain Jadi Fokus Utama

Persib Bandung berikan waktu istirahat untuk pemulihan fisik pemain setelah jadwal padat. (Istimewa)
JawaPos.com – Persib Bandung memberikan waktu istirahat kepada para pemain setelah menjalani rangkaian pertandingan dengan jadwal yang cukup padat.
Masa libur ini diharapkan bisa dimanfaatkan dengan baik untuk memulihkan kondisi fisik sebelum kembali menjalani agenda kompetisi.
Pelatih Persib Bandung Igor Tolic berharap seluruh pemain bisa menggunakan waktu istirahat untuk mengembalikan kebugaran.
Maung Bandung dijadwalkan kembali menjalani latihan pada akhir pekan ini setelah mendapat jatah libur seusai menghadapi Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).
Waktu istirahat tersebut cukup penting bagi Persib Bandung.
Pasalnya, dalam 30 hari terakhir, tim asal Kota Kembang itu telah memainkan 10 pertandingan di berbagai kompetisi.
Selain tampil di BRI Super League 2026/2027, Persib Bandung juga harus membagi fokus untuk bersaing di AFC Champions League Two (ACL Two) dan ASEAN Club Championship (Shopee Cup).
Kompetisi tersebut membuat Marc Klok dan kawan-kawan harus menjalani perjalanan panjang, termasuk ke luar negeri dan lintas benua.
Padatnya jadwal pertandingan serta perjalanan yang menguras tenaga mulai berdampak terhadap kondisi sejumlah pemain.
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