Borneo FC Depak Pelatih Mauro Jeronimo, Nama Sergio Farias Masuk Radar

JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub Super League Borneo FC Samarinda. Tim berjuluk Pesut Etam itu resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Mauro Jeronimo pada Senin (9/11).

Kabar perpisahan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id).

Manajemen klub asal Samarinda, Kalimantan Timur, itu menyampaikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama.

"Borneo FC Samarinda dan Mauro Jeronimo sepakat untuk mengakhiri kerja sama," tulis unggahan akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), dikutip Selasa (10/11).

Tidak hanya Mauro Jeronimo, Borneo FC juga mengakhiri kerja sama dengan dua anggota tim kepelatihan lainnya.

Mereka adalah Claudio de Costa yang bertugas sebagai pelatih kebugaran serta Chu Viet Hoang selaku analis video.

"Terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga sukses untuk perjalanan selanjutnya," lanjut pernyataan itu.

Mauro Jeronimo ditunjuk sebagai pelatih Borneo FC pada Juni 2026. Selama menangani Pesut Etam, juru taktik asal Brasil tersebut mencatatkan 11 pertandingan di semua kompetisi.

Dari total penampilan tersebut, Jeronimo mengantarkan Borneo FC meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.

Namun, performa tim dalam dua pertandingan terakhir menjadi sorotan setelah kalah 1-2 dari PSIM Yogyakarta dan bermain imbang 1-1 kontra PSM Makassar.

Hasil tersebut membuat Borneo FC gagal mengamankan kemenangan dalam dua laga beruntun.

Pesut Etam pun harus tertahan di peringkat ke-11 klasemen sementara Super League 2026/2027.

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Posisi tersebut disinyalir menjadi salah satu faktor di balik keputusan manajemen mengakhiri kerja sama dengan Jeronimo.

Rentetan hasil tersebut berbanding jauh dari musim lalu, di mana Borneo FC menjadi tim yang bersaing dalam perburuan gelar juara.

Meski demikian, Mauro Jeronimo sebenarnya sempat mencatatkan prestasi bersama Borneo FC di kompetisi Asia.

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Dia berhasil mengantarkan Pesut Etam melaju ke perempat final AFC Challenge League (ACGL) 2026/2027.

Di tengah kabar perpisahan tersebut, nama Sergio Farias mulai mencuat sebagai kandidat pengganti Mauro Jeronimo.

Mantan pelatih Persija Jakarta itu bahkan dikabarkan masuk dalam radar manajemen Borneo FC untuk mengisi posisi pelatih kepala.

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Sergio Farias bukan sosok asing bagi pencinta sepak bola Indonesia. Pelatih asal Brasil tersebut pernah menangani Persija Jakarta pada musim 2020 sebelum kompetisi dihentikan akibat pandemi Covid-19.

Juru taktik yang memiliki lisensi CONMEBOL Pro itu juga mempunyai rekam jejak cukup mentereng di level Asia.

Dia pernah membawa Pohang Steelers menjuarai Liga Korea Selatan pada 2007 serta meraih gelar Liga Champions Asia 2009.

Sementara itu, klub terakhir yang ditangani Farias adalah Duhok SC asal Irak pada musim 2025/2026.

Pengalamannya di sejumlah kompetisi Asia membuat namanya dinilai memiliki kapasitas untuk menangani Borneo FC.

Jika rumor penunjukan tersebut terealisasi, Farias akan mendapat tantangan untuk mengangkat performa Pesut Etam.