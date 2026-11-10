Borneo FC Depak Pelatih Mauro Jeronimo, Nama Sergio Farias Masuk Radar

Borneo FC resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Mauro Jeronimo pada Senin (9/11). (Istimewa)
JawaPos.com - Kabar mengejutkan datang dari salah satu klub Super League Borneo FC Samarinda. Tim berjuluk Pesut Etam itu resmi mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Mauro Jeronimo pada Senin (9/11).
Kabar perpisahan tersebut diumumkan melalui akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id).
Manajemen klub asal Samarinda, Kalimantan Timur, itu menyampaikan bahwa kedua belah pihak sepakat untuk tidak melanjutkan kerja sama.
"Borneo FC Samarinda dan Mauro Jeronimo sepakat untuk mengakhiri kerja sama," tulis unggahan akun Instagram resmi Borneo FC (@borneofc.id), dikutip Selasa (10/11).
Tidak hanya Mauro Jeronimo, Borneo FC juga mengakhiri kerja sama dengan dua anggota tim kepelatihan lainnya.
Mereka adalah Claudio de Costa yang bertugas sebagai pelatih kebugaran serta Chu Viet Hoang selaku analis video.
"Terima kasih atas segala kontribusi dan dedikasi yang telah diberikan. Semoga sukses untuk perjalanan selanjutnya," lanjut pernyataan itu.
Mauro Jeronimo ditunjuk sebagai pelatih Borneo FC pada Juni 2026. Selama menangani Pesut Etam, juru taktik asal Brasil tersebut mencatatkan 11 pertandingan di semua kompetisi.
Dari total penampilan tersebut, Jeronimo mengantarkan Borneo FC meraih lima kemenangan, dua hasil imbang, dan empat kekalahan.
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