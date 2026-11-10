Imanol Garcia Janji Persik Bangkit usai FIFA Matchday, 3 Kekalahan Beruntun Alarm Bahaya Macan Putih

JawaPos.com - Imanol Garcia berjanji membawa Persik Kediri bangkit setelah jeda FIFA Matchday 9–17 November 2026 menyusul tiga kekalahan beruntun di Super League 2026/2027.

Kekalahan terbaru dengan skor 0-3 dari Bali United di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Gianyar, Minggu (8/11), memperpanjang keterpurukan Macan Putih sekaligus memperlihatkan persoalan serius di lini pertahanan.

Hasil tersebut menjadi pukulan telak bagi skuad asuhan Marcos Reina yang sebelumnya dikenal memiliki pertahanan solid.

Baca Juga:Kekalahan dari Persija Memengaruhi Evaluasi Persebaya Surabaya

Dalam tiga pertandingan terakhir, Persik Kediri bukan hanya gagal meraih poin, tetapi juga harus menerima kenyataan pahit setelah gawang mereka dibobol sebanyak 10 kali.

Rentetan hasil buruk itu membuat jeda internasional menjadi momentum penting bagi Persik Kediri untuk melakukan evaluasi menyeluruh.

Imanol Garcia menegaskan seluruh pemain harus memanfaatkan waktu tersebut untuk memulihkan kondisi fisik, memperbaiki mental, dan membenahi kesalahan sebelum kembali bertanding.

Mengapa Pertahanan Persik Kediri Mendadak Rapuh? Persoalan terbesar Persik Kediri dalam tiga pertandingan terakhir terletak pada buruknya organisasi pertahanan yang membuat lawan terlalu mudah menciptakan peluang.

Setelah menyerah 1-2 dari Persija Jakarta dan dihajar Persita Tangerang 1-5, Macan Putih kembali kehilangan tiga gol ketika menghadapi Bali United.

Total 10 gol bersarang ke gawang Persik Kediri hanya dalam tiga pertandingan beruntun, sebuah catatan yang bertolak belakang dengan reputasi pertahanan mereka sebelumnya.

Situasi tersebut menjadi pekerjaan rumah mendesak bagi Marcos Reina untuk mengembalikan keseimbangan permainan timnya.

Absennya dua bek, Kiko Carneiro dan Marcelo Djalo, turut memengaruhi kekuatan lini belakang Persik Kediri ketika menghadapi Bali United.

Tanpa kedua pemain tersebut, koordinasi pertahanan terlihat bermasalah, terutama ketika menghadapi pergerakan penyerang dan pemain sayap tuan rumah.

Bali United bahkan hanya membutuhkan enam menit untuk membuka keunggulan melalui Irfan Jaya yang berhasil menaklukkan Andhika Ramadhani.

Gol cepat tersebut langsung memberikan tekanan kepada Persik Kediri yang berusaha mengembangkan permainan di kandang lawan.

Tiga gol dalam satu babak memperlihatkan betapa sulitnya Persik Kediri meredam agresivitas serangan tuan rumah.

Situasi semakin buruk ketika Park Jun-heong menerima kartu merah pada menit ke-90 sehingga Macan Putih harus mengakhiri pertandingan dengan 10 pemain.

Imanol Garcia Akui Persik Kediri Terlalu Mudah Kebobolan Imanol Garcia tidak mencari alasan setelah Persik Kediri kembali menelan kekalahan dengan selisih tiga gol.

Gelandang bertahan asal Spanyol yang dipercaya menggantikan Kiko Carneiro sebagai kapten tersebut mengakui timnya melakukan terlalu banyak kesalahan dalam menjaga pertahanan.

"Seperti kata pelatih, kami kecewa dengan hasilnya. Saya rasa kami terlalu mudah kebobolan gol. Di beberapa momen pemain Bali United bebas dan mudah melewati lapangan dengan penyerang atau bek sayap lalu menyakiti kami dengan gol," kata Imanol Garcia.

Pengakuan tersebut memperlihatkan adanya persoalan dalam mengantisipasi pergerakan pemain lawan, terutama ketika Bali United membangun serangan dari berbagai sisi.

Kebebasan pemain tuan rumah memasuki area berbahaya membuat lini belakang Persik Kediri kesulitan mempertahankan organisasi permainan.

Meski demikian, Imanol Garcia menilai Persik Kediri sebenarnya memiliki kesempatan untuk memberikan perlawanan lebih baik.

Sejumlah peluang yang diperoleh sepanjang pertandingan gagal dimaksimalkan sehingga Macan Putih tidak mampu memperkecil ketertinggalan.

"Kami layak di beberapa momen punya peluang mencetak gol, tapi kami tidak beruntung. Lalu kami berjuang di babak kedua. Permainan membaik. Tapi ketinggalan 3-0 situasi yang berat dan ini adalah hasil buruk bagi kami," ucapnya.

Pernyataan tersebut menunjukkan upaya Persik Kediri memperbaiki permainan pada babak kedua belum cukup untuk mengubah hasil pertandingan.

Ketertinggalan tiga gol sejak turun minum menjadi beban berat bagi tim tamu yang membutuhkan respons cepat untuk kembali bersaing.

Jeda FIFA Matchday Jadi Kesempatan Persik Kediri Berbenah Jeda FIFA Matchday pada 9–17 November 2026 menjadi kesempatan bagi Persik Kediri untuk menghentikan tren negatif setelah tiga kekalahan beruntun.

Imanol Garcia menilai waktu istirahat tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal agar seluruh pemain kembali memiliki kesiapan fisik dan mental.

Evaluasi lini pertahanan menjadi kebutuhan mendesak mengingat Macan Putih sudah kemasukan 10 gol dalam tiga laga terakhir.

Selain memperbaiki koordinasi antarpemain, Persik Kediri juga perlu meningkatkan konsentrasi agar tidak kembali kebobolan melalui kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari.

Namun, pembenahan tidak cukup hanya dilakukan pada sektor pertahanan karena efektivitas penyelesaian akhir juga menjadi persoalan.

Kegagalan memanfaatkan peluang ketika menghadapi Bali United memperlihatkan Persik Kediri masih membutuhkan ketajaman untuk mengimbangi tekanan lawan.

Bagi Imanol Garcia, situasi sulit tersebut tidak boleh membuat para pemain kehilangan kepercayaan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Kompetisi masih panjang sehingga kesempatan memperbaiki performa tetap terbuka apabila seluruh anggota tim mampu menunjukkan respons positif.

Imanol Garcia Targetkan Kemenangan atas PSIM Imanol Garcia menegaskan Persik Kediri harus menjadikan pertandingan melawan PSIM sebagai momentum kebangkitan setelah jeda internasional.

Kemenangan menjadi target penting untuk menghentikan tiga kekalahan beruntun sekaligus mengembalikan kepercayaan diri seluruh pemain Macan Putih.

"Kini kami punya waktu untuk pulih secara fisik dan mental untuk berpikir dan memperbaiki kesalahan yang kami buat hari ini. Kami harus bangkit dan menang melawan PSIM di pertandingan berikutnya," tegasnya.

Tekad tersebut sekaligus menjadi tantangan bagi Marcos Reina untuk menemukan solusi atas kelemahan timnya sebelum kompetisi kembali bergulir.

Baca Juga:Dua Penyelamatan Emil Audero Tak Mampu Selamatkan Rayo Vallecano dari Kekalahan Lawan Real Sociedad

Persik Kediri membutuhkan perubahan nyata, terutama dalam menjaga konsentrasi pertahanan dan memaksimalkan peluang mencetak gol.

Pertandingan menghadapi PSIM nantinya bukan sekadar kesempatan meraih tiga poin, melainkan juga ujian terhadap hasil evaluasi selama jeda FIFA Matchday.