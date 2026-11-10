Kekalahan dari Persija Memengaruhi Evaluasi Persebaya Surabaya

JawaPos.com - Kekalahan 0-1 Persebaya Surabaya dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi, terutama mengenai efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi bertahan.

Persebaya Surabaya mengalami kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kapten Francisco Rivera menyoroti hilangnya konsentrasi sebagai penyebab kekalahan.

Persoalan tersebut terlihat dalam pertandingan ketika Green Force gagal mencetak gol meski memperoleh beberapa kesempatan.

Persoalan penyelesaian akhir juga menjadi perhatian setelah Persebaya Surabaya sebelumnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang dalam beberapa pertandingan.

Situasi tersebut membuat kemampuan mengubah kesempatan menjadi gol semakin penting untuk meningkatkan konsistensi hasil pertandingan.

Dalam pertandingan menghadapi Persija Jakarta, peluang Ramadhan Sananta dan Francisco Rivera memperlihatkan kemampuan tim menciptakan ancaman terhadap pertahanan lawan.

Namun, keberhasilan membangun serangan belum cukup apabila kesempatan yang muncul tidak diselesaikan secara efektif.

Selain ketajaman lini depan, konsentrasi pada menit-menit terakhir menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus.

Persebaya Surabaya harus mampu menjaga organisasi permainan ketika menghadapi lawan yang meningkatkan intensitas serangan menjelang pertandingan berakhir.

Rivera memahami kegagalan tersebut menjadi tanggung jawab bersama seluruh pemain yang berada di lapangan.

Sebagai kapten, dia juga memiliki peran penting dalam menjaga semangat tim agar tidak kehilangan kepercayaan diri setelah menerima hasil mengecewakan.

Kekalahan pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 ini menjadi pengingat bagi Green Force mengenai pentingnya memanfaatkan setiap kesempatan.

Perbaikan dalam dua aspek tersebut diharapkan membantu Persebaya Surabaya tampil lebih efektif pada pertandingan berikutnya.

Apa Pesan Francisco Rivera untuk Bonek dan Bonita Setelah Kekalahan? Francisco Rivera menyampaikan apresiasi kepada Bonek dan Bonita yang tetap memberikan dukungan langsung kepada Persebaya Surabaya saat menghadapi Persija Jakarta.

Kehadiran suporter di Jakarta International Stadium menjadi perhatian khusus sang kapten setelah tim gagal membawa pulang poin.

Rivera menyadari para pendukung telah meluangkan waktu dan tenaga untuk mendampingi perjuangan Green Force dalam pertandingan tandang tersebut.

Karena itu, kegagalan memberikan hasil positif terasa semakin berat bagi para pemain yang ingin membalas dukungan tersebut.

"Kami sangat menghargai dukungan mereka, meskipun kali ini belum bisa membalasnya dengan hasil yang diharapkan," terang Rivera.

Apresiasi tersebut menjadi bentuk penghormatan kepada suporter yang terus memberikan dukungan meski hasil pertandingan belum berpihak kepada Persebaya Surabaya.

Rivera berharap kebersamaan antara pemain dan pendukung tetap terjaga dalam menghadapi tantangan kompetisi berikutnya.

Bagi Persebaya Surabaya, kekalahan dari Persija Jakarta bukan sekadar kehilangan tiga poin yang diperebutkan dalam pertandingan.

Hasil tersebut juga menjadi pelajaran mengenai pentingnya ketajaman, konsentrasi, dan kemampuan menjaga momentum hingga pertandingan benar-benar berakhir.

Kini, tantangan Green Force adalah menerjemahkan evaluasi tersebut menjadi perbaikan nyata ketika kembali menjalani pertandingan kompetitif.