Kekalahan dari Persija Memengaruhi Evaluasi Persebaya Surabaya

Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera saat pertandingan melawan Persija Jakarta. (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kekalahan 0-1 Persebaya Surabaya dari Persija Jakarta menjadi bahan evaluasi, terutama mengenai efektivitas penyelesaian akhir dan konsentrasi bertahan.
Persebaya Surabaya mengalami kekalahan dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027. Kapten Francisco Rivera menyoroti hilangnya konsentrasi sebagai penyebab kekalahan.
Persoalan tersebut terlihat dalam pertandingan ketika Green Force gagal mencetak gol meski memperoleh beberapa kesempatan.
Persoalan penyelesaian akhir juga menjadi perhatian setelah Persebaya Surabaya sebelumnya gagal memaksimalkan sejumlah peluang dalam beberapa pertandingan.
Situasi tersebut membuat kemampuan mengubah kesempatan menjadi gol semakin penting untuk meningkatkan konsistensi hasil pertandingan.
Dalam pertandingan menghadapi Persija Jakarta, peluang Ramadhan Sananta dan Francisco Rivera memperlihatkan kemampuan tim menciptakan ancaman terhadap pertahanan lawan.
Namun, keberhasilan membangun serangan belum cukup apabila kesempatan yang muncul tidak diselesaikan secara efektif.
Selain ketajaman lini depan, konsentrasi pada menit-menit terakhir menjadi aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian khusus.
Persebaya Surabaya harus mampu menjaga organisasi permainan ketika menghadapi lawan yang meningkatkan intensitas serangan menjelang pertandingan berakhir.
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Jawa Pos
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