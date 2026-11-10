Peluang Terbuang dan Konsentrasi Hilang! Rivera Kecewa Berat Persebaya Kalah dari Persija

JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Gol tuan rumah pada menit ke-89 menggagalkan ambisi Green Force membawa pulang poin meski sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang pertandingan.

Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang berusaha mendapatkan hasil positif dalam lawatan ke ibu kota.

Rivera mengakui seluruh pemain merasakan kesedihan karena perjuangan selama pertandingan tidak menghasilkan poin sesuai harapan.

"Seluruh pemain merasa kecewa dan sedih dengan hasil (lawan Persija). Saya memahami perasaan tersebut karena kami semua sudah berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Rivera.

Pemain asal Meksiko itu menegaskan rekan-rekannya sudah berusaha menjalankan pertandingan dengan maksimal sejak menit pertama.

Namun, kegagalan memanfaatkan peluang dan hilangnya konsentrasi menjelang pertandingan berakhir menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki.

Mengapa Francisco Rivera Begitu Kecewa dengan Kekalahan Persebaya Surabaya? Kekecewaan Francisco Rivera muncul karena Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik saat menghadapi Persija Jakarta.

Green Force mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan, terutama melalui sejumlah peluang yang tercipta pada babak pertama.

Rivera menilai permainan timnya pada paruh pertama berjalan cukup baik meski menghadapi tekanan dari tuan rumah.

Para pemain mampu menemukan ruang untuk menyerang, tetapi penyelesaian akhir belum memberikan hasil yang diinginkan.

"Kami bermain cukup baik pada babak pertama dan berhasil menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun, sayangnya, kami belum mampu memaksimalkan kesempatan tersebut," tandas Rivera.

Pernyataan tersebut memperlihatkan persoalan utama yang dirasakan kapten Persebaya Surabaya setelah pertandingan berakhir.

Kesempatan mencetak gol sebenarnya tersedia, tetapi efektivitas serangan masih menjadi pekerjaan rumah bagi tim asuhan Bernardo Tavares.

Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang mendapatkan kesempatan menjanjikan untuk membobol gawang Persija Jakarta.

Penyerang tersebut beberapa kali berada dalam posisi berbahaya, termasuk ketika memperoleh ruang untuk berhadapan langsung dengan penjaga gawang tuan rumah.

Sayangnya, kesempatan tersebut belum berhasil dikonversi menjadi gol pembuka yang berpotensi mengubah jalannya pertandingan.

Rivera juga memperoleh peluang untuk membawa Green Force unggul, tetapi upayanya belum mampu memecahkan kebuntuan.

Apa Penyebab Persebaya Surabaya Kebobolan pada Menit ke-89? Francisco Rivera menyoroti hilangnya konsentrasi sebagai salah satu penyebab Persebaya Surabaya gagal mempertahankan kedudukan imbang menghadapi Persija Jakarta.

Gol pada menit ke-89 menjadi bukti pentingnya menjaga fokus hingga peluit panjang dibunyikan.

Pertandingan sebenarnya berlangsung ketat dengan kedua tim berusaha mencari kesempatan untuk mencetak gol kemenangan.

Setelah babak pertama berakhir tanpa gol, tekanan pertandingan semakin meningkat ketika Persija Jakarta mulai mengambil inisiatif serangan.

Persebaya Surabaya berusaha menjaga keseimbangan antara bertahan dan menyerang sambil mencari kesempatan melalui serangan balik.

Namun, usaha tersebut tidak cukup untuk menghindarkan Green Force dari kebobolan menjelang berakhirnya waktu normal.

"Kami kehilangan konsentrasi dan tidak mampu menjaganya hingga laga berakhir. Akhirnya, kami harus kebobolan di penghujung pertandingan," terang dia.

Pengakuan Rivera menunjukkan pentingnya kedisiplinan permainan dalam pertandingan dengan tingkat persaingan tinggi seperti menghadapi Persija Jakarta.

Ketika peluang gagal dimanfaatkan, satu kesalahan pada fase akhir pertandingan dapat menentukan hasil keseluruhan.

Gol menit ke-89 tersebut sekaligus menghapus peluang Persebaya Surabaya untuk setidaknya membawa pulang satu poin dari Jakarta.

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