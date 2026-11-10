Peluang Terbuang dan Konsentrasi Hilang! Rivera Kecewa Berat Persebaya Kalah dari Persija

Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera kecewa Green Force kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium, Sabtu (7/11). (Dery Ridwansah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengungkapkan kekecewaan mendalam setelah timnya kalah 0-1 dari Persija Jakarta pada pekan kesembilan Super League 2026/2027 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).
Gol tuan rumah pada menit ke-89 menggagalkan ambisi Green Force membawa pulang poin meski sempat menciptakan sejumlah peluang berbahaya sepanjang pertandingan.
Kekalahan tersebut menjadi pukulan bagi Persebaya Surabaya yang berusaha mendapatkan hasil positif dalam lawatan ke ibu kota.
Rivera mengakui seluruh pemain merasakan kesedihan karena perjuangan selama pertandingan tidak menghasilkan poin sesuai harapan.
"Seluruh pemain merasa kecewa dan sedih dengan hasil (lawan Persija). Saya memahami perasaan tersebut karena kami semua sudah berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Rivera.
Pemain asal Meksiko itu menegaskan rekan-rekannya sudah berusaha menjalankan pertandingan dengan maksimal sejak menit pertama.
Namun, kegagalan memanfaatkan peluang dan hilangnya konsentrasi menjelang pertandingan berakhir menjadi persoalan yang harus segera diperbaiki.
Kekecewaan Francisco Rivera muncul karena Persebaya Surabaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan hasil lebih baik saat menghadapi Persija Jakarta.
Green Force mampu memberikan perlawanan sepanjang pertandingan, terutama melalui sejumlah peluang yang tercipta pada babak pertama.
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Jawa Pos
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