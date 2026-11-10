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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 12.50 WIB

Insiden Rombongan Bobotoh, Persib Bandung Serukan Keamanan Suporter

Persib Bandung prihatin atas insiden yang menimpa Bobotoh usai laga melawan Java United. (Istimewa) - Image

Persib Bandung prihatin atas insiden yang menimpa Bobotoh usai laga melawan Java United. (Istimewa)

JawaPos.com - PT Persib Bandung Bermartabat prihatin atas insiden rombongan Bobotoh dalam perjalanan pulang setelah menyaksikan pertandingan Persib Bandung melawan Java United di Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Manajemen Persib Bandung menyayangkan peristiwa yang membahayakan para pendukungnya tersebut.

Klub juga berharap seluruh Bobotoh yang terdampak mendapatkan penanganan sesuai kebutuhan.

Deputy CEO PT Persib Bandung Bermartabat Adhitia Putra Herawan menyampaikan simpati kepada para suporter yang mengalami kejadian tersebut.

Dia menilai setiap pendukung yang datang ke stadion untuk memberikan dukungan kepada tim seharusnya bisa melakukan perjalanan dengan aman hingga kembali ke rumah.

"Kami sangat prihatin atas insiden ini. Mereka datang untuk memberikan dukungan kepada Persib, dan sudah seharusnya setiap suporter dapat melakukan perjalanan serta kembali ke rumah dengan aman," ujar Adhitia.

Menurut Adhitia, rivalitas dalam sepak bola memang tidak bisa dipisahkan dari kompetisi.

Namun, persaingan antarsuporter seharusnya tetap berada dalam batas yang wajar dan tidak mengesampingkan nilai-nilai kemanusiaan.

Dia mengingatkan bahwa perbedaan klub yang didukung bukan alasan untuk melakukan tindakan yang membahayakan orang lain.

Sepak bola semestinya menjadi ruang untuk membangun semangat kebersamaan dan saling menghormati.

"Perbedaan warna dan dukungan tidak boleh menghilangkan rasa saling menghormati. Sepak bola seharusnya menjadi ruang yang menghadirkan semangat dan kebersamaan, bukan sebaliknya," kata Adhitia Putra Herawan.

Sementara itu, manajemen Persib Bandung terus memantau perkembangan situasi dan berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait.

Klub juga menyatakan dukungan terhadap langkah aparat kepolisian dan pihak berwenang dalam menangani peristiwa tersebut sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Adhitia berharap proses penanganan dapat berjalan secara profesional dan objektif sehingga persoalan tersebut bisa diselesaikan dengan baik.

"Kami mendukung proses yang dilakukan oleh aparat dan berharap penanganannya dapat berjalan secara profesional dan objektif," tambah Adhitia Putra Herawan.

Di tengah situasi tersebut, Persib Bandung juga mengimbau seluruh Bobotoh untuk tetap tenang dan tidak terpancing melakukan tindakan balasan.

Manajemen memahami kekecewaan yang dirasakan para pendukung, tetapi meminta agar persoalan ini tidak berkembang menjadi konflik baru.

"Kami memahami rasa kecewa yang dirasakan. Namun, kami mengajak seluruh Bobotoh untuk tetap tenang dan tidak melakukan tindakan yang dapat memperpanjang persoalan. Kekerasan tidak boleh dibalas dengan kekerasan," tegas Adhitia.

Dia berharap insiden tersebut menjadi pelajaran bagi seluruh pihak agar sepak bola Indonesia bisa berkembang menjadi kompetisi yang lebih aman dan nyaman bagi semua orang.

Menurut dia, menjaga sepak bola bukan hanya menjadi tanggung jawab klub dan pemain, tetapi juga seluruh elemen yang terlibat, termasuk suporter.

Rivalitas seharusnya tetap menjadi bagian dari pertandingan, bukan alasan untuk menghilangkan rasa saling menghormati.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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