Kalah Dramatis dari Persija, Kapten Persebaya Francisco Rivera Sampaikan Pesan untuk Bonek

JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengaku kecewa setelah timnya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta.

Green Force harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1 pada pekan kesembilan Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Persebaya karena gol penentu kemenangan Persija baru tercipta menjelang pertandingan berakhir.

Ivan Mamut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-89 sekaligus memastikan Macan Kemayoran mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.

Rivera tidak menampik bahwa hasil pertandingan tersebut membuat seluruh pemain Persebaya merasa kecewa.

Apalagi, timnya sudah berusaha memberikan penampilan terbaik sepanjang pertandingan demi mendapatkan hasil positif di Jakarta.

"Seluruh pemain merasa kecewa dan sedih dengan hasil (lawan Persija). Saya memahami perasaan tersebut karena kami semua sudah berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Rivera.

Menurut pemain asal Meksiko tersebut, Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol lebih dulu.

Pada babak pertama, Green Force mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali mengancam pertahanan Persija.

Ramadhan Sananta menjadi salah satu pemain yang mendapatkan peluang menjanjikan.

Penyerang tersebut sempat berada dalam posisi yang cukup ideal untuk mencetak gol, tetapi kesempatan itu belum berhasil dikonversi menjadi gol.

Rivera juga memiliki peluang untuk membawa Persebaya unggul.

Namun, sejumlah kesempatan yang didapatkan sepanjang babak pertama tidak mampu dimaksimalkan oleh para pemain Green Force.

"Kami bermain cukup baik pada babak pertama dan berhasil menciptakan beberapa peluang untuk mencetak gol. Namun, sayangnya, kami belum mampu memaksimalkan kesempatan tersebut," kata Rivera.

Rivera menilai kegagalan menjaga fokus selama pertandingan menjadi salah satu hal yang harus segera diperbaiki Persebaya.

Menurut dia, pertandingan dengan persaingan ketat seperti ini membutuhkan konsentrasi hingga peluit panjang dibunyikan.

"Kami kehilangan konsentrasi dan tidak mampu menjaganya hingga laga berakhir. Akhirnya, kami harus kebobolan di penghujung pertandingan," jelas Rivera.

Di sisi lain, Rivera juga memberikan apresiasi kepada Bonek dan Bonita yang datang langsung ke JIS untuk mendukung Persebaya.

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Dia menyadari bahwa kehadiran suporter menjadi bentuk dukungan besar bagi tim, meskipun hasil pertandingan kali ini belum sesuai harapan.

Sebagai kapten, Rivera berharap para pendukung tetap memberikan dukungan kepada Persebaya dalam pertandingan selanjutnya.

Dia pun menyampaikan terima kasih atas perjuangan suporter yang tetap setia mendampingi Green Force.

"Kami sangat menghargai dukungan mereka, meskipun kali ini belum bisa membalasnya dengan hasil yang diharapkan," tutur Rivera.