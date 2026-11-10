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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 12.42 WIB

Kalah Dramatis dari Persija, Kapten Persebaya Francisco Rivera Sampaikan Pesan untuk Bonek

Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera kecewa timnya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta. (Istimewa) - Image

Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera kecewa timnya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Kapten Persebaya Surabaya Francisco Rivera mengaku kecewa setelah timnya gagal membawa pulang poin dari markas Persija Jakarta.

Green Force harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor tipis 0-1 pada pekan kesembilan Super League 2026/27 di Jakarta International Stadium (JIS), Sabtu (7/11).

Kekalahan tersebut terasa menyakitkan bagi Persebaya karena gol penentu kemenangan Persija baru tercipta menjelang pertandingan berakhir.

Ivan Mamut mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-89 sekaligus memastikan Macan Kemayoran mengamankan tiga poin di hadapan pendukungnya.

Rivera tidak menampik bahwa hasil pertandingan tersebut membuat seluruh pemain Persebaya merasa kecewa.

Apalagi, timnya sudah berusaha memberikan penampilan terbaik sepanjang pertandingan demi mendapatkan hasil positif di Jakarta.

"Seluruh pemain merasa kecewa dan sedih dengan hasil (lawan Persija). Saya memahami perasaan tersebut karena kami semua sudah berjuang untuk mendapatkan hasil yang lebih baik," ujar Rivera.

Menurut pemain asal Meksiko tersebut, Persebaya sebenarnya memiliki kesempatan untuk mencetak gol lebih dulu.

Pada babak pertama, Green Force mampu memberikan perlawanan dan beberapa kali mengancam pertahanan Persija.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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