Rahasia Ivan Mamut Tetap Tajam hingga Akhir Laga, Persija Kembali Rasakan Dampaknya

JawaPos.com - Ivan Mamut kembali menunjukkan peran sebagai salah satu pemain penting di lini depan Persija Jakarta.

Penyerang asal Kroasia itu sukses menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Jakarta International Stadium, Ivan mencetak gol pada menit ke-89 yang memastikan Persija menang dengan skor 1-0.

Bagi Ivan, mencetak gol tentu menjadi kebahagiaan tersendiri.

Apalagi, gol tersebut tidak hanya menambah catatan pribadinya, tetapi juga membantu tim mengamankan tiga poin penting.

“Saya mencetak gol dan kami menang. Hal itu menjadi momen istimewa bagi saya karena saya seorang penyerang. Saya sangat menyukai momen ketika bisa mencetak gol dan membawa klub meraih kemenangan,” kata Ivan.

Gol ke gawang Persebaya juga menambah catatan menarik dalam perjalanan Ivan bersama Persija musim ini.

Pasalnya, pemain berusia 29 tahun tersebut sudah beberapa kali mencetak gol ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.

Sebelum menghadapi Persebaya, Ivan lebih dahulu mencatatkan gol pada menit 90+2 ketika Persija bertemu Persib Bandung pada pekan kedua.

Gol melalui sundulan tersebut menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran dalam pertandingan tersebut.

Pola serupa kembali terlihat saat Persija menghadapi Arema FC pada pekan kelima.

Ivan juga berhasil mencetak gol pada menit 90+2 dalam pertandingan tersebut.

Meski kembali menjadi penentu pada penghujung laga, Ivan tidak menganggap gol-gol telat itu sebagai sesuatu yang istimewa.

Menurut dia, hal terpenting adalah tetap bekerja keras, menjaga sikap, dan tidak berhenti berusaha selama pertandingan belum selesai.

“Entah kenapa, mungkin karena saya terus berusaha dan memberikan tekanan hingga akhir pertandingan. Bahkan, terkadang upaya itu tidak berjalan baik. Namun, kamu harus terus berjuang sampai akhir, menunjukkan sikap yang tepat, dan mencoba mencetak gol,” tutur Ivan.

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Konsistensi tersebut menjadi modal penting bagi Ivan untuk terus memberikan kontribusi bagi Persija.