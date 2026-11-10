Rahasia Ivan Mamut Tetap Tajam hingga Akhir Laga, Persija Kembali Rasakan Dampaknya

JawaPos.com - Ivan Mamut kembali menunjukkan peran sebagai salah satu pemain penting di lini depan Persija Jakarta.

Penyerang asal Kroasia itu sukses menjadi penentu kemenangan Macan Kemayoran saat menghadapi Persebaya Surabaya pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/27.

Bermain di Jakarta International Stadium, Ivan mencetak gol pada menit ke-89 yang memastikan Persija menang dengan skor 1-0.

Bagi Ivan, mencetak gol tentu menjadi kebahagiaan tersendiri.

Apalagi, gol tersebut tidak hanya menambah catatan pribadinya, tetapi juga membantu tim mengamankan tiga poin penting.

“Saya mencetak gol dan kami menang. Hal itu menjadi momen istimewa bagi saya karena saya seorang penyerang. Saya sangat menyukai momen ketika bisa mencetak gol dan membawa klub meraih kemenangan,” kata Ivan.

Gol ke gawang Persebaya juga menambah catatan menarik dalam perjalanan Ivan bersama Persija musim ini.

Pasalnya, pemain berusia 29 tahun tersebut sudah beberapa kali mencetak gol ketika pertandingan memasuki menit-menit akhir.