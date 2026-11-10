PSIS Semarang Kembali ke Jalur Kemenangan, Deri Corfe Ungkap Hal Mengganjal

JawaPos.com - PSIS Semarang akhirnya kembali merasakan kemenangan di Pegadaian Championship 2026/27.

Setelah melewati empat pertandingan tanpa hasil maksimal, Mahesa Jenar berhasil bangkit dengan mengalahkan tuan rumah Sumsel United 4-1 di Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang.

Kemenangan ini menjadi hasil penting bagi PSIS Semarang setelah cukup lama menantikan tambahan tiga poin.

Tidak hanya membawa pulang kemenangan, penampilan anak asuh Mahesa Jenar juga menunjukkan perkembangan positif, terutama dalam memanfaatkan peluang di lini serang.

Dalam pertandingan ini, Deri Antony Corfe menjadi salah satu pemain yang paling menonjol.

Selain mencetak satu gol, pemain tersebut juga memberikan kontribusi penting dalam membangun serangan PSIS.

Pergerakan Corfe di lini depan beberapa kali merepotkan pertahanan Sumsel United.

Kehadirannya turut membuka ruang bagi rekan-rekannya untuk menciptakan peluang dan mencetak gol.