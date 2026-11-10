Adhyaksa FC Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Evaluasi, Amirul Mukminin Siapkan Pembenahan

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi akan memanfaatkan jeda kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 untuk melakukan pembenahan.

Masa istirahat selama kurang lebih dua pekan menyambut agenda FIFA Matchday jadi kesempatan bagi tim untuk mengevaluasi performa dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Caretaker Adhyaksa FC Amirul Mukminin menyebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan timnya.

Dia ingin waktu yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal agar Adhyaksa FC bisa menunjukkan penampilan lebih baik ketika kompetisi kembali bergulir.

Menurut Amirul, jeda dua pekan cukup memberikan ruang bagi tim pelatih untuk mengevaluasi sejumlah kekurangan, baik dari segi permainan maupun kesiapan pemain.

Dia berharap hasil evaluasi tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap performa tim.

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"Baik, tentu banyak evaluasi yang harus kami lakukan. Apalagi jarak menuju pertandingan berikutnya kurang lebih dua minggu, waktu yang sangat cukup bagi kami untuk berbenah. Semoga di laga selanjutnya kami bisa tampil jauh lebih baik," ujar Amirul.

Pembenahan tersebut menjadi perhatian penting bagi Adhyaksa FC yang tengah menghadapi periode sulit.

Dalam persaingan Grup A Pegadaian Championship 2026/27, mereka belum mampu menunjukkan konsistensi dan masih tertahan di papan bawah klasemen.

Dari empat pertandingan awal, Adhyaksa FC gagal mengamankan kemenangan. Mereka kini berada di peringkat kedelapan dengan koleksi tujuh poin.

Situasi tersebut membuat tim perlu segera menemukan kembali permainan terbaiknya agar tidak semakin tertinggal dari para pesaing.

Kondisi tim juga semakin menjadi sorotan setelah manajemen mengambil keputusan untuk mengakhiri kerja sama dengan pelatih kepala Widyantoro pada Jumat (6/11).

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Keputusan tersebut sekaligus mengakhiri perjalanan Widyantoro bersama klub yang telah berlangsung selama tiga musim sejak 2023.

Saat pertama kali menangani tim, klub tersebut masih menggunakan nama FC Bekasi City.

Hasil buruk yang diraih tim menjadi salah satu pertimbangan manajemen dalam melakukan perubahan di jajaran kepelatihan.

Kekalahan telak 0-5 dari Java United FC pada ajang I.League Cup 2026/27 di Stadion Jatidiri, Semarang, 4 November lalu, turut menjadi catatan penting.

Setelah ditunjuk sebagai caretaker, Amirul Mukminin kini mendapat tanggung jawab untuk menjaga stabilitas tim sekaligus mempersiapkan skuad menghadapi pertandingan selanjutnya.

Selain mengevaluasi permainan, masa jeda ini juga bisa dimanfaatkan untuk membangun kembali kepercayaan diri pemain dan memperkuat kekompakan antarlini.

Adhyaksa FC tentu membutuhkan perubahan agar bisa kembali bersaing di Grup A.