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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 12.20 WIB

Adhyaksa FC Manfaatkan Jeda Kompetisi untuk Evaluasi, Amirul Mukminin Siapkan Pembenahan

Adhyaksa FC manfaatkan jeda FIFA Matchday untuk evaluasi dan memperbaiki performa di Pegadaian Championship. (Dok. iLeague) - Image

Adhyaksa FC manfaatkan jeda FIFA Matchday untuk evaluasi dan memperbaiki performa di Pegadaian Championship. (Dok. iLeague)

JawaPos.com - Adhyaksa FC Bekasi akan memanfaatkan jeda kompetisi Pegadaian Championship 2026/27 untuk melakukan pembenahan.

Masa istirahat selama kurang lebih dua pekan menyambut agenda FIFA Matchday jadi kesempatan bagi tim untuk mengevaluasi performa dan mempersiapkan diri menghadapi pertandingan berikutnya.

Caretaker Adhyaksa FC Amirul Mukminin menyebut, masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan timnya.

Dia ingin waktu yang tersedia dimanfaatkan secara maksimal agar Adhyaksa FC bisa menunjukkan penampilan lebih baik ketika kompetisi kembali bergulir.

Menurut Amirul, jeda dua pekan cukup memberikan ruang bagi tim pelatih untuk mengevaluasi sejumlah kekurangan, baik dari segi permainan maupun kesiapan pemain.

Dia berharap hasil evaluasi tersebut bisa memberikan dampak positif terhadap performa tim.

"Baik, tentu banyak evaluasi yang harus kami lakukan. Apalagi jarak menuju pertandingan berikutnya kurang lebih dua minggu, waktu yang sangat cukup bagi kami untuk berbenah. Semoga di laga selanjutnya kami bisa tampil jauh lebih baik," ujar Amirul.

Pembenahan tersebut menjadi perhatian penting bagi Adhyaksa FC yang tengah menghadapi periode sulit.

Dalam persaingan Grup A Pegadaian Championship 2026/27, mereka belum mampu menunjukkan konsistensi dan masih tertahan di papan bawah klasemen.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
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