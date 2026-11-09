Persikad Depok Puas dengan Hasil Putaran Pertama, Azul Siapkan Evaluasi Jelang Putaran Kedua

Pelatih Persikad Depok, Achmad Zulkarnain, berharap timnya bisa meraih hasil bagus di Pakansari. (I.League)
JawaPos.com - Persikad Depok menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan hasil yang cukup memuaskan.
Pelatih Kepala Persikad, Achmad Zulkifli, menilai performa dan posisi timnya sejauh ini sudah sesuai dengan target yang ditetapkan manajemen, yakni bersaing di papan atas klasemen.
Pelatih yang akrab disapa Azul tersebut mengaku perkembangan tim berjalan sesuai harapan. Menurutnya, sejumlah materi taktik yang mulai dibangun sejak persiapan pramusim sudah mampu diterapkan para pemain dalam pertandingan.
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Azul memperkirakan sekitar 70 hingga 80 persen dari rencana permainan yang disusunnya telah berjalan dengan baik. Hal itu menjadi salah satu alasan dirinya cukup puas dengan pencapaian Persikad sepanjang putaran pertama.
"Kalau dari segi persentase, dari materi yang kami bangun sejak pramusim, sekitar 70 hingga 80 persen sudah berjalan dengan baik. Target dasar kita pun tercapai karena komitmen bersama untuk berada di papan atas," ujar Azul.
Ia juga melihat para pemain semakin memahami karakter permainan yang ingin diterapkan. Instruksi dari tim pelatih dinilai bisa dijalankan dengan baik, termasuk dalam membangun permainan agresif yang menjadi salah satu ciri khas Persikad.
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Meski demikian, Azul menyadari masih ada sejumlah hal yang perlu diperbaiki. Ia tidak ingin pencapaian pada putaran pertama membuat timnya cepat berpuas diri, terlebih persaingan pada putaran kedua diperkirakan akan semakin ketat.
Salah satu aspek yang menjadi perhatian adalah mentalitas pemain muda ketika menghadapi tekanan dalam pertandingan. Selain itu, konsistensi permainan juga masuk dalam daftar evaluasi tim pelatih.
"Evaluasi tetap berjalan, terutama melihat bagaimana para pemain muda kita saat menghadapi tekanan (pressure) tinggi, serta konsistensi mereka di lapangan. Hal-hal tersebut yang menjadi fokus pembahasan menuju putaran kedua," jelasnya.
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