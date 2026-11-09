Ega Raka Mulai Bawa Perubahan, Persiba Balikpapan Siap Tancap Gas di Putaran Kedua Championship

JawaPos.com - Persiba Balikpapan memiliki modal positif untuk menghadapi putaran kedua Championship 2026/2027.

Dua pertandingan terakhir yang dilalui dengan hasil positif memberikan tambahan kepercayaan diri bagi Beruang Madu untuk memperbaiki posisi di klasemen.

Perubahan tersebut tidak lepas dari kehadiran Ega Raka Galih yang baru ditunjuk sebagai pelatih kepala Persiba Balikpapan sembilan hari sebelum pertandingan terakhir. Dalam waktu singkat, ia mulai membawa pengaruh terhadap permainan tim.

Teranyar, Persiba berhasil mengamankan kemenangan tandang di Stadion Manahan. Hasil tersebut terasa penting karena diraih melalui perjuangan para pemain yang menunjukkan determinasi tinggi sepanjang pertandingan.

Ega Raka mengaku bersyukur dengan respons yang diberikan anak asuhnya selama menjalani masa adaptasi. Ia menilai para pemain mampu menjalankan instruksi dan menerapkan materi latihan dengan baik meski waktu persiapan bersama terbilang singkat.

"Paling penting bagi saya pribadi sebagai pelatih kepala yang baru bergabung sembilan hari lalu, saya sangat berterima kasih dan bersyukur kepada seluruh pemain yang sudah berjuang maksimal hari ini," ujar Ega Raka.

Menurutnya, hasil dari dua pertandingan terakhir merupakan bukti kerja keras seluruh elemen tim. Ia juga memberikan apresiasi kepada para pemain yang tetap menunjukkan komitmen untuk membawa Persiba meraih hasil terbaik.

Tambahan poin tersebut sekaligus menjadi persembahan bagi masyarakat Balikpapan yang terus memberikan dukungan kepada tim kebanggaannya. Ega berharap hasil positif ini bisa menjadi awal dari perjalanan yang lebih baik bagi Persiba pada paruh kedua kompetisi.