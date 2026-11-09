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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 05.42 WIB

Jeda FIFA Matchday Jadi Momen Teco Asah Finishing Pemain Semen Padang FC

Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra, bicara soal rencana timnya di momen FIFA Matchday. (I.League) - Image

Pelatih Semen Padang, Stefano Cugurra, bicara soal rencana timnya di momen FIFA Matchday. (I.League)

JawaPos.com - Semen Padang FC akan memanfaatkan jeda kompetisi Championship 2026/2027 untuk membenahi sejumlah kekurangan tim.

Salah satu fokus utama pelatih Stefano Cugurra adalah meningkatkan efektivitas lini serang, terutama dalam penyelesaian akhir.

Evaluasi tersebut dilakukan setelah Kabau Sirah gagal meraih kemenangan saat menghadapi Adhyaksa FC Bekasi pada pekan kesembilan, Minggu (8/11/2026).

Hasil imbang dalam pertandingan tersebut menjadi catatan tersendiri bagi tim pelatih, mengingat Semen Padang FC memiliki sejumlah peluang yang seharusnya bisa dikonversi menjadi gol.

Pelatih kepala Semen Padang FC, Stefano Cugurra, mengakui bahwa anak asuhnya sebenarnya sudah menjalankan instruksi taktik dengan cukup baik. Para pemain juga dinilai telah bekerja keras sepanjang pertandingan.

Namun, persoalan ketenangan dan akurasi ketika berada di depan gawang masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan. Menurut pelatih yang akrab disapa Teco itu, peluang yang didapatkan tim tidak boleh terus terbuang jika ingin bersaing mendapatkan hasil maksimal.

"Harus lebih tenang supaya punya kualitas lebih bagus untuk mencetak gol. Semua instruksi sudah mereka ikuti, mereka sudah bekerja keras, cuma masalah finishing kita harus lebih bagus. Kita tidak boleh buang banyak peluang," ujar Teco.

Teco juga tidak menutupi kekecewaannya setelah tim gagal mengamankan tiga poin di kandang sendiri. Baginya, hasil imbang tersebut terasa seperti kehilangan kesempatan untuk mendapatkan tambahan poin penting dalam persaingan Pegadaian Championship musim ini.

Meski demikian, pelatih asal Brasil tersebut meminta seluruh pemain menerima hasil pertandingan dan segera mengalihkan perhatian ke agenda berikutnya. Ia menegaskan bahwa sepak bola selalu menghadirkan tiga kemungkinan hasil, yakni menang, imbang, atau kalah.

"Hari ini rasanya bukan kita mendapatkan satu poin, tetapi kehilangan dua poin di kompetisi. Pasti kita harus perbaiki di latihan. Di sepak bola ada tiga hasil dan semua orang tahu yakni bisa kalah, seri, atau menang. Apa pun hasilnya, hari ini kita dapat hasil seri, kita harus terima," tambahnya.

Jeda kompetisi untuk agenda FIFA Matchday November 2026 menjadi kesempatan bagi Teco dan jajaran pelatih untuk melakukan pembenahan. Waktu tersebut akan dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas latihan, terutama dalam mengasah ketajaman para pemain depan.

Teco berharap evaluasi yang dilakukan bisa memberikan dampak positif ketika kompetisi kembali bergulir. Ia ingin para pemain Semen Padang FC lebih tenang, percaya diri, dan klinis ketika mendapatkan peluang di pertandingan.

"Setelah ini kita harus kerja lebih keras lagi di sesi latihan, memperbaiki diri, dan pemain juga harus berbenah. Kita harus asah lagi latihan finishing agar bisa mencetak lebih banyak gol di liga," pungkasnya.

Dengan persaingan yang semakin ketat di Championship 2026/2027, pembenahan lini depan menjadi hal penting bagi Kabau Sirah. Teco tentu berharap masalah penyelesaian akhir tidak kembali terulang sehingga Semen Padang FC bisa lebih maksimal dalam mengumpulkan poin pada pertandingan selanjutnya.

Editor: Edi Yulianto
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