PSGC Ciamis Gagal Rebut Poin di Pekanbaru, PSPS Kukuhkan Posisi Puncak

PSGC Ciamis gagal meraih poin setelah dikalahkan PSPS Pekanbaru di Championship 2026/2027. (Istimewa) JawaPos.com - PSGC Ciamis harus mengakhiri putaran pertama Championship 2026/2027 dengan hasil kurang memuaskan.

Bertandang ke markas PSPS Pekanbaru di Stadion Kaharuddin Nasution, Minggu (8/11) malam, PSGC harus mengakui keunggulan tuan rumah dengan skor 1-2.

Kekalahan tersebut membuat PSGC Ciamis gagal membawa pulang poin dari Pekanbaru. Sebaliknya, kemenangan ini semakin mengukuhkan posisi PSPS sebagai pemuncak klasemen sementara dengan koleksi 22 poin. Sementara itu, PSGC masih tertahan di peringkat kesembilan.

Padahal, PSGC sebenarnya memulai pertandingan dengan cukup baik. Tim berjuluk Laskar Singacala tersebut bahkan berhasil membuka keunggulan ketika laga baru berjalan satu menit melalui gol Johan Bonila.

Gol cepat itu sempat memberikan keuntungan bagi tim tamu. Namun, PSPS Pekanbaru tidak membutuhkan waktu terlalu lama untuk merespons. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Askar Bertuah meningkatkan tekanan demi mengejar ketertinggalan.

Upaya tersebut membuahkan hasil pada menit ke-23. Pramudya Dwi Trenady berhasil mencatatkan namanya di papan skor setelah menyambut peluang melalui sundulan yang membawa PSPS menyamakan kedudukan.

Momentum kemudian beralih ke kubu tuan rumah. PSPS mendapatkan hadiah tendangan penalti yang berhasil dimaksimalkan Antonio Gramadoni. Gol tersebut membuat tuan rumah berbalik unggul 2-1.

PSGC sebenarnya masih berusaha memberikan perlawanan setelah tertinggal. Namun, keunggulan yang sempat mereka miliki pada awal pertandingan tidak mampu dipertahankan hingga laga berakhir.

Pelatih PSGC Ciamis, Herry Kiswanto, menyayangkan timnya gagal menjaga keunggulan setelah berhasil mencetak gol cepat. Meski demikian, dia menilai anak asuhnya sudah mampu memberikan perlawanan kepada tuan rumah.

"Secara permainan kami bisa memberi perlawanan dan mencetak gol cepat. Tapi sayang kami tak bisa mempertahankan keunggulan. Pada babak pertama tensi permainan cukup tinggi, karena tuan rumah meningkatkan intensitas permainan untuk mengejar ketinggalan," katanya.

Herkis juga melihat adanya perkembangan dari sisi mental para pemain. Menurutnya, kondisi mental tim mulai membaik setelah sebelumnya melewati sejumlah hasil kurang memuaskan di Championship 2026/2027 dan I.League Cup 2026/2027.

Dia menilai persoalan konsistensi permainan masih menjadi pekerjaan rumah yang harus segera dibenahi. Performa yang belum stabil membuat PSGC belum mampu mendapatkan hasil sesuai harapan.

"Dari sisi mental, saya lihat para pemain lebih baik dibanding beberapa pertandingan sebelumnya. Tapi performa tim yang tak stabil membuat kami belum beruntung di pertandingan malam ini. Kami akan evaluasi agar tim ini tampil lebih baik di putaran kedua nanti," ucapnya.