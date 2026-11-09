Bima Sakti Kecewa Persela Kalah Telak dari Kendal Tornado FC, Soroti Fokus Pemain

Persela Lamongan punya modal kuat saat menjamu Persijap Jepara di Stadion Surajaya. Laskar Joko Tingkir belum terkalahkan dalam lima laga kandang musim ini. (Dok. Persela)
JawaPos.com - Persela Lamongan gagal menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan berada di puncak klasemen Grup B.
Harapan Laskar Joko Tingkir untuk mengamankan posisi tersebut pupus setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Kendal Tornado FC.
Bermain di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11) malam, Persela tidak mampu mengimbangi permainan tuan rumah, terutama setelah memasuki babak kedua. Hasil ini membuat ambisi tim asuhan Bima Sakti untuk mengakhiri putaran pertama di posisi teratas harus tertunda.
Kendal Tornado FC tampil efektif dalam memanfaatkan peluang. Patrick Cruz menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-24 dan 70.
Dua gol lainnya disumbangkan Akbar Firmansyah pada menit ke-55 serta Rifal Lastori yang mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time menit 90+4.
Sementara itu, satu-satunya gol Persela tercipta melalui gol bunuh diri pemain Kendal Tornado FC, Deva Aulia, pada menit ke-45. Gol tersebut sempat memberikan harapan bagi tim tamu untuk tetap bersaing dalam pertandingan.
Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, mengaku kecewa dengan hasil yang didapat anak asuhnya. Menurutnya, kekalahan dengan selisih tiga gol tersebut sebenarnya bisa dihindari jika para pemain mampu mempertahankan penampilan seperti pada babak pertama.
Bima menilai Dendy Sulistyawan dan kolega sudah menunjukkan permainan yang cukup baik sebelum turun minum. Namun, situasi berubah setelah pertandingan memasuki babak kedua.
Persela kehilangan konsentrasi sehingga memberikan terlalu banyak ruang bagi Kendal Tornado FC untuk mengembangkan permainan. Kondisi tersebut akhirnya dimanfaatkan tuan rumah untuk mencetak tiga gol tambahan.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022