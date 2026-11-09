Bima Sakti Kecewa Persela Kalah Telak dari Kendal Tornado FC, Soroti Fokus Pemain

JawaPos.com - Persela Lamongan gagal menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan berada di puncak klasemen Grup B.

Harapan Laskar Joko Tingkir untuk mengamankan posisi tersebut pupus setelah menelan kekalahan telak 1-4 dari Kendal Tornado FC.

Bermain di Stadion Sriwedari, Solo, Minggu (8/11) malam, Persela tidak mampu mengimbangi permainan tuan rumah, terutama setelah memasuki babak kedua. Hasil ini membuat ambisi tim asuhan Bima Sakti untuk mengakhiri putaran pertama di posisi teratas harus tertunda.

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Kendal Tornado FC tampil efektif dalam memanfaatkan peluang. Patrick Cruz menjadi salah satu pemain paling menonjol setelah mencetak dua gol masing-masing pada menit ke-24 dan 70.

Dua gol lainnya disumbangkan Akbar Firmansyah pada menit ke-55 serta Rifal Lastori yang mencatatkan namanya di papan skor pada masa injury time menit 90+4.

Sementara itu, satu-satunya gol Persela tercipta melalui gol bunuh diri pemain Kendal Tornado FC, Deva Aulia, pada menit ke-45. Gol tersebut sempat memberikan harapan bagi tim tamu untuk tetap bersaing dalam pertandingan.

Pelatih Persela Lamongan, Bima Sakti, mengaku kecewa dengan hasil yang didapat anak asuhnya. Menurutnya, kekalahan dengan selisih tiga gol tersebut sebenarnya bisa dihindari jika para pemain mampu mempertahankan penampilan seperti pada babak pertama.

Bima menilai Dendy Sulistyawan dan kolega sudah menunjukkan permainan yang cukup baik sebelum turun minum. Namun, situasi berubah setelah pertandingan memasuki babak kedua.