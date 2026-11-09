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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 10 November 2026 | 05.18 WIB

PSSI Respons Kabar Alta Ballah Dipanggil Timnas Liberia

Alta Ballah bersama Dewa United, di mana dirinya sempat mengungkapkan ketertarikan Federasi Sepak Bola Liberia untuk memperkuat Timnas Liberia. (Dewa United) - Image

Alta Ballah bersama Dewa United, di mana dirinya sempat mengungkapkan ketertarikan Federasi Sepak Bola Liberia untuk memperkuat Timnas Liberia. (Dewa United)

JawapPos.com - Bek sayap Dewa United, Alta Ballah, mendapat panggilan Federasi Sepak Bola Liberia untuk memperkuat Timnas Liberia. PSSI, melalui Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji, merespons kabar tersebut.

“Saya belum (tahu). Alta Ballah Dewa (United) ya?” kata Sumardji kepada awak media termasuk JawaPos.com, Senin (9/11/2026).

Sumardji mengungkapkan bahwa PSSI hingga kini belum menerima informasi resmi terkait kabar tersebut. Bahkan, ia mengaku baru mendengar rumor tersebut dari awak media.

“Sampai detik ini, kami dari federasi, saya dari BTN belum dapat informasi. Ini baru dapat info dari teman-teman,” ungkap Sumardji.

Sebelumnya, beredar kabar bahwa Alta Ballah dipanggil Timnas Liberia untuk menghadapi Tanjung Verde dalam lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Afrika 2026. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Estadio Nacional, pada 13 November 2026.

Hanya saja, tidak ada nama Alta Ballah dalam daftar pemain yang telah dirilis Federasi Sepak Bola Liberia untuk mengarungi agenda FIFA Matchday November 2026.

Meski demikian, Alta Ballah mengonfirmasi bahwa kabar tersebut benar adanya. Anak dari Anthony Joma Ballah itu bahkan mengaku telah menerima pemanggilan dari PSSI-nya Liberia sejak pekan lalu.

“Benar, pemanggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia sudah masuk sejak minggu lalu untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde. Mengenai kemungkinan keberangkatan, saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer,” ucap Alta Ballah dalam keterangan resmi Dewa United.

Hanya saja, Alta Ballah memprioritaskan Indonesia. Pemain berusia 25 tahun itu masih optimistis dirinya cepat atau lambat mendapatkan kesempatan memperkuat Timnas Indonesia.

“Namun, untuk saat ini saya masih ingin memprioritaskan Indonesia karena kami percaya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. Saya ingin terlebih dahulu memperjuangkan kesempatan tersebut,” terangnya.

Meski berstatus sebagai pemain berkebangsaan Indonesia, Alta Ballah memiliki garis keturunan Liberia. Garis keturunan tersebut didapat dari sang ayah, Anthony Jomah Ballah. Karena itu, ia memiliki peluang untuk memperkuat The Lone Stars -julukan Timnas Liberia.

Alta Ballah sendiri tidak menampik bahwa Liberia juga memiliki ikatan emosional tersendiri baginya. Hubungan keluarga dengan sang ayah membuat peluang membela negara tersebut tetap menjadi salah satu pertimbangan dalam perjalanan karier internasionalnya.

Ia mengungkapkan bahwa dirinya pernah membicarakan kemungkinan tersebut bersama sang ayah. Dalam pembicaraan itu, keduanya sepakat bahwa Liberia bisa menjadi opsi apabila ia belum mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia hingga usia 25–26 tahun.

“Kalau berbicara mengenai pilihan, untuk saat ini saya tetap memprioritaskan Indonesia. Namun, saya juga memiliki janji dan pembicaraan dengan papa bahwa apabila sampai usia 25–26 tahun belum mendapatkan kesempatan membela Indonesia, mungkin saya akan mempertimbangkan Liberia,” terang.

“Tentu saja, semua itu masih akan kami lihat ke depannya. Untuk sekarang, saya ingin terus berusaha dan memperjuangkan kesempatan bersama Indonesia terlebih dahulu,” tutup eks pemain Persebaya Surabaya tersebut.

Editor: Edi Yulianto
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