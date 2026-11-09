RANS Nusantara FC Belum Terkalahkan dalam Enam Laga, Kas Hartadi Puji Kerja Keras Pemain

JawaPos.com - Tren positif RANS Nusantara FC di Championship 2026/2027 terus berlanjut. The Phoenix berhasil membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Barito Putera pada pertandingan di Stadion 17 Mei, Banjarmasin.

Hasil tersebut sekaligus memperpanjang catatan tanpa kekalahan RANS Nusantara FC menjadi enam pertandingan beruntun. Tim besutan Kas Hartadi itu kini mengoleksi tiga kemenangan dan tiga hasil imbang dalam enam laga terakhirnya.

Pertandingan melawan Barito Putera berlangsung cukup ketat. Kedua tim sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan untuk mengamankan hasil terbaik pada pertandingan penutup putaran pertama tersebut.

Barito Putera yang tampil di hadapan pendukung sendiri berhasil membuka keunggulan menjelang turun minum. M. Aimar mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-43 sekaligus membawa Laskar Antasari unggul 1-0 hingga babak pertama berakhir.

Memasuki babak kedua, RANS Nusantara FC berusaha meningkatkan intensitas serangan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tersebut akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-62.

Dedik Setiawan menjadi pemain yang berhasil menyelamatkan RANS Nusantara FC dari kekalahan. Golnya membuat kedudukan berubah menjadi 1-1 dan kembali membuka peluang bagi kedua tim untuk meraih kemenangan.

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Setelah gol penyama kedudukan, pertandingan semakin menarik. Kedua kesebelasan tetap berusaha mencari gol tambahan, tetapi tidak ada lagi gol yang tercipta hingga wasit meniup peluit panjang.

Bagi RANS Nusantara FC, satu poin dari kandang Barito Putera menjadi hasil yang patut disyukuri. Selain menghadapi tim dengan kualitas pemain yang baik, mereka juga harus bermain di hadapan suporter tuan rumah.

Pelatih RANS Nusantara FC, Kas Hartadi, mengakui bahwa tidak mudah mendapatkan poin di markas Barito Putera. Namun, dia merasa puas dengan perjuangan anak asuhnya sepanjang pertandingan.

Menurutnya, laga tersebut berjalan menarik karena kedua tim saling memberikan tekanan dan menciptakan peluang. Dia juga menilai para pemain telah menunjukkan kerja keras untuk mempertahankan tren positif tim.

"Harus disyukuri karena pertandingan tadi berjalan jual beli serangan. Sangat seru," ujar Kas Hartadi.

Dia juga menyampaikan apresiasi kepada seluruh pemain yang telah berjuang selama 90 menit. Baginya, tambahan satu poin tersebut merupakan hasil dari kerja keras seluruh anggota tim.

"Saya ucapkan banyak terima kasih kepada pemain yang malam ini bekerja keras sehingga kami bisa meraih satu poin," ucapnya.

Tambahan satu poin membuat RANS Nusantara FC menutup putaran pertama Championship 2026/2027 dengan menempati peringkat ketiga klasemen sementara Grup B.