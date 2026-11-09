Bali United Cetak 26 Gol, Johnny Jansen Ungkap Kekuatan Utama Tim Musim Ini

Pelatih Bali United, Johnny Jansen, membeberkan timnya mampu mencetak 26 gol dalam 9 laga Super League 2026/2027. (I.League)
JawaPos.com - Bali United FC menunjukkan perkembangan positif dalam urusan mencetak gol pada Super League 2026/2027.
Hingga pekan kesembilan, Serdadu Tridatu sudah mengoleksi 26 gol. Catatan tersebut menjadi bukti meningkatnya produktivitas lini serang tim asuhan Johnny Jansen dibandingkan musim sebelumnya.
Sebagai perbandingan, Bali United hanya mampu mencetak 50 gol sepanjang 34 pertandingan pada musim lalu. Sementara musim ini, mereka sudah mengemas lebih dari separuh jumlah tersebut hanya dalam sembilan pekan kompetisi.
Pelatih Bali United, Johnny Jansen, menilai peningkatan tersebut tidak terlepas dari semakin meratanya kemampuan pemain dalam memberikan kontribusi gol. Menurut pelatih asal Belanda itu, timnya kini tidak lagi bergantung pada satu atau dua pemain untuk membobol gawang lawan.
Hal tersebut terlihat dalam kemenangan 3-0 atas Persik Kediri pada pekan kesembilan di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (8/11) sore. Tiga gol Bali United masing-masing dicetak oleh Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio.
Johnny menilai kualitas skuad yang dimiliki musim ini memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan. Salah satu pemain yang mendapat perhatian adalah Irfan Jaya, yang mulai menunjukkan kontribusi lebih besar setelah mengalami perkembangan dari sisi kebugaran.
"Menurut saya, tim-tim lawan cukup tangguh, mereka juga sadar bahwa tim ini adalah tim yang bagus. Memiliki gaya permainan yang baik, pemain-pemain berkualitas, dan rencana permainan yang jelas," ujar Johnny Jansen.
Ia juga menyoroti kemampuan timnya dalam menciptakan peluang dan memaksimalkan kontribusi banyak pemain di lini depan.
"Tahun lalu, saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Irfan Jaya, tetapi sekarang dia mulai mencetak gol. Irfan Jaya juga dalam kondisi fisik yang prima, dia mampu bermain selama 90 menit penuh," imbuhnya.
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