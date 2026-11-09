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Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 10 November 2026 | 03.27 WIB

Setelah Absen 1 Tahun 5 Bulan, Mees Hilgers Akhirnya Comeback ke Timnas Indonesia

Mees Hilgers (Voetbal Primeur) - Image

Mees Hilgers (Voetbal Primeur)

JawaPos.com - Mees Hilgers resmi mendapat panggilan Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday 2026. Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya mendapatkan panggilan ke skuad Garuda setelah terakhir kali pada Juni 2025.

Timnas Indonesia tidak akan menjalani laga uji coba internasional pada FIFA Matchday November 2026. Skuad Garuda tidak mendapatkan lawan tanding setelah membatalkan agenda tandang menghadapi Yordania.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanfaatkan agenda jeda internasional tersebut dengan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026. Sebanyak 23 nama akan dipanggil oleh pelatih asal Inggris tersebut.

Nama Hilgers dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

"Ya, TC Timnas Senior malam hari ini semua pemain yang kami panggil datang ke Bali. Tetapi yang boleh dikatakan dari Belanda ada Mees (Hilgers), dan ada juga beberapa pemain lainnya," kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (9/11).

Selain Hilgers, Timnas Indonesia juga dipastikan bakal diperkuat wajah baru. Pemain Dewa United yang sedang menjalani proses naturalisasi, Taisei Marukawa, juga diungkap oleh Sumardji mendapat panggilan dari Herdman.

Sementara, bagi Hilgers, pemanggilan ini menjadi momentum kembalinya ke Timnas Indonesia setelah sekian lama. Terakhir kali, ia membela skuad Garuda pada 10 Juni 2025.

Kala itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang untuk melakoni pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hilgers tampil penuh dalam laga tersebut, meski harus menerima kenyataan skuad Garuda kalah telak dengan skor 0-6.

Setelah itu, Hilgers tidak pernah mendapatkan panggilan Timnas Indonesia. Pasalnya, ia menderita cedera ACL yang membuatnya harus menepi dalam kurun waktu lama.

Baru-baru ini, Hilgers juga mencatatkan debut bersama SC Heerenveen di Eredivisie saat menghadapi Feyenoord, Minggu (8/11). Dia masuk sebagai pemain pengganti pada menit ke-85 dalam pertandingan pekan ke-12 kompetisi kasta tertinggi Liga Belanda tersebut.

Laga tersebut menjadi penampilan pertama Hilgers setelah mengalami cedera pada pengujung musim 2024/2025. Cedera itu yang membuatnya harus menepi sepanjang musim 2025/2026, termasuk membela Timnas Indonesia.

Hilgers kemudian meninggalkan FC Twente dan bergabung dengan Heerenveen pada awal musim 2026/2027. Setelah menunggu sekitar tiga bulan, bek berusia 25 tahun tersebut akhirnya ia kembali mendapatkan panggilan ke Timnas Indonesia.

Sejatinya, Hilgers sempat terbang ke Indonesia pada Juni 2026 untuk menjalani latihan bersama skuad Garuda. Kedatangannya bertepatan dengan agenda FIFA Matchday melawan Oman dan Mozambik.

Namun, nama Hilgers tidak masuk dalam daftar pemain yang memperkuat Indonesia saat menghadapi kedua negara tersebut. Kehadirannya kala itu hanya untuk menjalani latihan bersama tim sekaligus memulihkan kondisi fisiknya.

Editor: Edi Yulianto
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