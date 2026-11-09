Setelah Absen 1 Tahun 5 Bulan, Mees Hilgers Akhirnya Comeback ke Timnas Indonesia

JawaPos.com - Mees Hilgers resmi mendapat panggilan Timnas Indonesia pada periode FIFA Matchday 2026. Pemain berusia 25 tahun itu akhirnya mendapatkan panggilan ke skuad Garuda setelah terakhir kali pada Juni 2025.

Timnas Indonesia tidak akan menjalani laga uji coba internasional pada FIFA Matchday November 2026. Skuad Garuda tidak mendapatkan lawan tanding setelah membatalkan agenda tandang menghadapi Yordania.

Pelatih Timnas Indonesia, John Herdman, memanfaatkan agenda jeda internasional tersebut dengan menggelar pemusatan latihan di Bali pada 9-17 November 2026. Sebanyak 23 nama akan dipanggil oleh pelatih asal Inggris tersebut.

Nama Hilgers dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain tersebut. Kabar ini dikonfirmasi langsung oleh Ketua Badan Tim Nasional (BTN), Sumardji.

"Ya, TC Timnas Senior malam hari ini semua pemain yang kami panggil datang ke Bali. Tetapi yang boleh dikatakan dari Belanda ada Mees (Hilgers), dan ada juga beberapa pemain lainnya," kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (9/11).

Selain Hilgers, Timnas Indonesia juga dipastikan bakal diperkuat wajah baru. Pemain Dewa United yang sedang menjalani proses naturalisasi, Taisei Marukawa, juga diungkap oleh Sumardji mendapat panggilan dari Herdman.

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Sementara, bagi Hilgers, pemanggilan ini menjadi momentum kembalinya ke Timnas Indonesia setelah sekian lama. Terakhir kali, ia membela skuad Garuda pada 10 Juni 2025.

Kala itu, Timnas Indonesia bertandang ke markas Jepang untuk melakoni pertandingan Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga. Hilgers tampil penuh dalam laga tersebut, meski harus menerima kenyataan skuad Garuda kalah telak dengan skor 0-6.