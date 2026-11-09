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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 03.20 WIB

Jadi Penentu Kemenangan Garudayaksa FC, Brian Rubio Akui Laga di Jepara Sangat Melelahkan

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Brian Rubio mencetak gol menit 90+2 yang membawa Garudayaksa FC menang 2-1 atas Persijap Jepara. (I.League)

JawaPos.com - Penyerang Garudayaksa FC, Brian Rubio, tampil sebagai penentu kemenangan timnya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Berkat golnya pada masa injury time, Garudayaksa FC berhasil membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11) malam.

Tidak hanya mencetak gol kemenangan, penyerang asal Spanyol tersebut juga dinobatkan sebagai Player of the Match berkat kontribusinya sepanjang pertandingan.

Garudayaksa FC mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah. Laga berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama berusaha mendapatkan hasil maksimal di hadapan pendukung Persijap.

Tim tamu lebih dahulu membuka keunggulan melalui Jayro Jean pada penghujung babak pertama. Namun, Persijap tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Weyderson Denilson pada menit ke-85.

Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, Brian Rubio muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang Ryo Matsumura, Rubio berhasil menyelesaikan peluang dengan sontekan yang membawa Garudayaksa FC unggul 2-1 pada menit 90+2.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan penting bagi Garudayaksa FC dalam lawatannya ke Jepara.

Rubio mengaku sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pertandingan tersebut menguras banyak tenaga, terutama karena harus bermain di kandang lawan dengan dukungan suporter yang begitu besar.

Editor: Edi Yulianto
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