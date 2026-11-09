Jadi Penentu Kemenangan Garudayaksa FC, Brian Rubio Akui Laga di Jepara Sangat Melelahkan

Brian Rubio mencetak gol menit 90+2 yang membawa Garudayaksa FC menang 2-1 atas Persijap Jepara. (I.League) JawaPos.com - Penyerang Garudayaksa FC, Brian Rubio, tampil sebagai penentu kemenangan timnya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Berkat golnya pada masa injury time, Garudayaksa FC berhasil membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11) malam.

Tidak hanya mencetak gol kemenangan, penyerang asal Spanyol tersebut juga dinobatkan sebagai Player of the Match berkat kontribusinya sepanjang pertandingan.

Garudayaksa FC mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah. Laga berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama berusaha mendapatkan hasil maksimal di hadapan pendukung Persijap.

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Tim tamu lebih dahulu membuka keunggulan melalui Jayro Jean pada penghujung babak pertama. Namun, Persijap tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Weyderson Denilson pada menit ke-85.

Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, Brian Rubio muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang Ryo Matsumura, Rubio berhasil menyelesaikan peluang dengan sontekan yang membawa Garudayaksa FC unggul 2-1 pada menit 90+2.

Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan penting bagi Garudayaksa FC dalam lawatannya ke Jepara.