Jadi Penentu Kemenangan Garudayaksa FC, Brian Rubio Akui Laga di Jepara Sangat Melelahkan

JawaPos.com - Penyerang Garudayaksa FC, Brian Rubio, tampil sebagai penentu kemenangan timnya saat menghadapi Persijap Jepara pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Berkat golnya pada masa injury time, Garudayaksa FC berhasil membawa pulang tiga poin dari Stadion Gelora Bumi Kartini, Jepara, Sabtu (7/11) malam.
Tidak hanya mencetak gol kemenangan, penyerang asal Spanyol tersebut juga dinobatkan sebagai Player of the Match berkat kontribusinya sepanjang pertandingan.
Garudayaksa FC mengakhiri pertandingan dengan kemenangan 2-1 atas tuan rumah. Laga berlangsung ketat karena kedua tim sama-sama berusaha mendapatkan hasil maksimal di hadapan pendukung Persijap.
Tim tamu lebih dahulu membuka keunggulan melalui Jayro Jean pada penghujung babak pertama. Namun, Persijap tidak menyerah begitu saja dan berhasil menyamakan kedudukan lewat gol Weyderson Denilson pada menit ke-85.
Ketika pertandingan tampaknya akan berakhir imbang, Brian Rubio muncul sebagai pembeda. Memanfaatkan umpan matang Ryo Matsumura, Rubio berhasil menyelesaikan peluang dengan sontekan yang membawa Garudayaksa FC unggul 2-1 pada menit 90+2.
Gol tersebut sekaligus memastikan kemenangan penting bagi Garudayaksa FC dalam lawatannya ke Jepara.
Rubio mengaku sangat senang bisa membantu tim meraih kemenangan. Meski demikian, ia tidak menampik bahwa pertandingan tersebut menguras banyak tenaga, terutama karena harus bermain di kandang lawan dengan dukungan suporter yang begitu besar.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS
7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan
Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS
Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang
Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital
4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi
Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A
Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun
Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol
Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam
Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022