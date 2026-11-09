Teppei Yachida Sudah Cetak 6 Gol, Jadi Tumpuan Baru Lini Serang Bali United





JawaPos.com - Gelandang asal Jepang, Teppei Yachida, tampil produktif bersama Bali United FC pada kompetisi Super League 2026/2027.

Memasuki pekan kesembilan, pemain bernomor punggung 8 tersebut sudah mengoleksi enam gol dan menjadi pencetak gol terbanyak sementara Serdadu Tridatu.

Catatan tersebut terbilang menarik karena Teppei mampu mencetak gol lebih banyak dibandingkan penyerang utama Bali United, Marco Dugandzic. Striker asal Kroasia itu sejauh ini baru mengemas empat gol.

Produktivitas Teppei menjadi salah satu hal positif dari perjalanan Bali United pada awal musim ini. Pemain asal Jepang tersebut mampu memberikan kontribusi nyata melalui gol-gol yang dicetaknya, sekaligus membantu tim bersaing di papan atas klasemen sementara.

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Hingga pekan kesembilan, Bali United menempati posisi ketiga klasemen Super League 2026/2027. Performa sejumlah pemain, termasuk Teppei, menjadi bagian penting dalam upaya Serdadu Tridatu menjaga konsistensi sepanjang kompetisi.

Teppei sendiri mengaku senang dengan pencapaian yang berhasil diraihnya. Ia tidak menampik bahwa menjadi pemain dengan koleksi gol terbanyak sementara di dalam tim merupakan hal yang membanggakan.

Hal tersebut disampaikannya ketika mendapat pertanyaan mengenai performa dan kontribusinya bersama Bali United setelah pertandingan pada Minggu (8/11) malam.

Dengan singkat menggunakan bahasa Jepang, Teppei mengungkapkan kegembiraannya karena mampu mencetak gol lebih banyak dibandingkan rekan-rekannya di tim.

“Iya saya sangat senang bisa mencetak gol terbanyak saat ini,” ujar Teppei.

Meski demikian, pemain berusia tersebut tidak hanya berorientasi pada pencapaian individu. Sebagai bagian dari tim, ia tetap menempatkan kepentingan Bali United sebagai prioritas utama.

Persaingan di Super League musim ini masih panjang. Karena itu, Teppei diharapkan mampu mempertahankan performa positifnya dan terus memberikan kontribusi bagi lini serang Serdadu Tridatu.

Ia juga memiliki harapan agar Bali United bisa memenuhi target yang telah ditetapkan pada akhir kompetisi. Salah satunya adalah mengakhiri musim dengan menempati posisi lima besar klasemen.