Isenmulang FC Siapkan Evaluasi saat Jeda FIFA Matchday, Mundari Soroti Lini Pertahanan

JawaPos.com - Pelatih kepala Isenmulang Kalteng FC, Mundari Karya, mengingatkan anak asuhnya agar tidak cepat puas setelah meraih kemenangan 1-0 atas Persita Tangerang pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Hasil positif tersebut harus menjadi modal untuk terus berkembang, bukan alasan bagi tim untuk mengendurkan persiapan.

Jeda kompetisi menyambut FIFA Matchday November 2026 akan dimanfaatkan Isenmulang FC untuk membenahi sejumlah kekurangan. Evaluasi terutama akan difokuskan pada organisasi permainan dan koordinasi lini belakang yang dinilai masih perlu ditingkatkan.

Kemenangan di Banten International Stadium, Minggu (8/11), menjadi hasil penting bagi perjalanan Isenmulang FC musim ini. Apalagi, mereka sebelumnya harus menerima kekalahan telak 0-4 dari Persib Bandung.

Keberhasilan menaklukkan Persita juga terasa spesial karena tuan rumah sebelumnya memiliki catatan tidak terkalahkan. Tambahan tiga poin tersebut diharapkan mampu meningkatkan kepercayaan diri para pemain untuk menghadapi pertandingan berikutnya.

Meski demikian, Mundari menyadari timnya masih memiliki banyak pekerjaan rumah. Ia menilai Isenmulang FC masih membutuhkan waktu untuk membangun kekuatan karena sebagian besar pemain lokal merupakan bagian dari skuad yang membawa tim promosi ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia.

"Tim ini terus terang masih baru. Sebagian besar pemain lokalnya adalah skuat yang membawa promosi ke Super League. Jadi kami berusaha untuk terus berkembang dan berbenah," ujar Mundari setelah pertandingan.

Mundari juga menyoroti pendekatan permainan Isenmulang FC yang cenderung defensif. Menurutnya, strategi tersebut tetap memiliki risiko apabila koordinasi antarpemain tidak berjalan dengan baik. Hal itu terlihat dari beberapa pertandingan sebelumnya ketika mereka harus mengalami kekalahan dengan selisih gol cukup besar.

"Catatan penting kami, ketika kalah skornya sering kali telak, 4-0. Ini ada kaitannya dengan pendekatan bermain kami yang cenderung defensif," jelasnya.

Ia bahkan menilai Persita sebenarnya memiliki peluang untuk mencetak lebih banyak gol apabila mampu memaksimalkan kesempatan yang didapat. Beruntung, Isenmulang FC bisa menjaga keunggulan hingga pertandingan berakhir.

Di sisi lain, Mundari juga berharap timnya segera mendapatkan kepastian mengenai stadion kandang di Kalimantan Tengah. Hingga pekan kesembilan, Isenmulang FC masih harus menjalani aktivitas latihan di Indomilk Arena, Tangerang, karena belum bisa menggunakan stadion di Palangka Raya.

Situasi tersebut tentu menjadi tantangan tersendiri bagi tim yang seharusnya bisa mendapatkan dukungan langsung dari suporter di daerah asalnya.

Mundari berharap jeda kompetisi bisa dimanfaatkan pihak manajemen dan pihak terkait untuk merampungkan persiapan stadion. Terlebih, Isenmulang FC dijadwalkan menghadapi Borneo FC dan PSS Sleman pada dua pertandingan berikutnya.

"Harapan kami, saat menjamu Borneo FC dan PSS Sleman nanti, kami bisa bermain di Kalteng dan mengamankan poin di kandang sendiri," pungkasnya.