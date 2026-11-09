Profil Alta Ballah, Pemain Indonesia Eks Persebaya Dipanggil Timnas Liberia

JawaPos.com - Nama pemain Dewa United, Alta Ballah, mendadak jadi perbincangan hangat pencinta sepak bola Indonesia. Pemain kelahiran Tangerang, 30 Desember 2000, itu dilaporkan mendapat panggilan untuk membela Timnas Liberia.

Meski berstatus sebagai pemain berkebangsaan Indonesia, Alta Ballah memiliki garis keturunan Liberia. Garis keturunan tersebut didapat dari sang ayah, Anthony Jomah Ballah.

Anthony Jomah Ballah merupakan pemain asal Liberia yang memiliki rekam jejak panjang dalam sepak bola Indonesia. Mengutip Transfermarkt, ia menghabiskan kariernya bersama klub Tanah Air seperti PSM Makassar, Persebaya Surabaya, PSIS Semarang, Arema Malang, hingga Persitema sebelum memutuskan gantung sepatu.

Selain itu, Anthony Jomah Ballah juga pernah membela Timnas Liberia. Pemain yang berposisi sebagai gelandang itu menjalani debut pada 4 September 2004 dengan mencatatkan penampilannya sebanyak tiga kali.

Karena itu, Alta Ballah memiliki peluang untuk membela Timnas Liberia. Namun, di sisi lain, pemain Dewa United tersebut juga masih punya peluang untuk memperkuat Timnas Indonesia lantaran memiliki ibu yang berdarah Indonesia dan lahir di Indonesia.

Meskipun, hingga saat ini, Alta Ballah belum pernah mendapatkan kesempatan membela Timnas Indonesia. Pemain berusia 25 tahun tersebut tak pernah dilirik mulai dari era Shin Tae-yong hingga John Herdman.

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Alta Ballah pun mengonfirmasi kebenaran kabar dirinya dipanggil oleh Federasi Sepak Bola Liberia. Ia diproyeksi untuk membela skuad berjuluk Lone Stars itu menghadapi Tanjung Verde pada Grup K Kualifikasi Piala Afrika (AFCON) 2027.

Pemain bernama lengkap Altalariq Erfa Aqsal Ballah tersebut mengaku telah membicarakan peluang tersebut bersama keluarga dan manajernya. Meski demikian, ia menegaskan bahwa Indonesia masih menjadi prioritas utamanya saat ini.

“Benar, pemanggilan dari Federasi Sepak Bola Liberia sudah masuk sejak minggu lalu untuk pertandingan Kualifikasi Piala Afrika melawan Cape Verde. Mengenai kemungkinan keberangkatan, saya sudah berdiskusi dengan papa dan manajer,” ujar Alta Ballah dalam keterangan resmi Dewa United, Senin (9/11/2026).

“Namun, untuk saat ini saya masih ingin memprioritaskan Indonesia karena kami percaya kesempatan untuk membela Timnas Indonesia masih terbuka. Saya ingin terlebih dahulu memperjuangkan kesempatan tersebut,” tegasnya.

Tak heran jika Alta Ballah dilirik oleh PSSI-nya Liberia. Pasalnya, pemain berusia 25 tahun bisa dibilang merupakan salah satu pemain potensial yang dimiliki Indonesia.

Profil Alta Ballah Alta Ballah lahir pada 30 Desember 2000 di Tangerang, Banten. Dia merupakan putra dari legenda sepak bola Anthony Jomah Ballah. Sejak kecil, Alta telah menunjukkan bakat besar di dunia sepak bola.

Dia mulai menekuni olahraga tersebut melalui Sekolah Sepak Bola (SSB) pada usia enam tahun, mengikuti jejak sang ayah yang menjadi inspirasinya.

Pada usia 15 tahun, Alta Ballah berhasil lolos seleksi Barito Putera U-17. Kesempatan tersebut menjadi salah satu pintu awal perjalanan kariernya di dunia sepak bola.

Pada 2019, dia bergabung dengan Persib U-20 dan mulai mencuri perhatian publik sepak bola nasional. Setahun kemudian, Alta Ballah melanjutkan kariernya bersama Persita Tangerang.

Berposisi sebagai bek sayap kiri, Alta Ballah dikenal memiliki performa yang cukup stabil dan konsisten. Musim 2021–2022 menjadi awal kiprahnya di kompetisi Liga 1 bersama Persita. Saat itu, dia mencatatkan 20 penampilan sebelum melanjutkan perjalanan kariernya bersama klub lain.

Setelah meninggalkan Persebaya Surabaya, Alta Ballah resmi bergabung dengan Dewa United pada 1 Juli 2023. Sejak saat itu, dia menjadi salah satu pemain andalan klub berjuluk Banten Warriors tersebut.

Selama membela Dewa United hingga saat ini, Alta Ballah telah mencatatkan 98 penampilan di semua kompetisi. Pemain berusia 25 tahun itu juga mengemas satu gol dan empat assist dari total penampilannya bersama Banten Warriors.