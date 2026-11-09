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Penulis: Andre Rizal Hanafi
Selasa, 10 November 2026 | 02.28 WIB

Cetak Enam Gol dari Delapan Laga, Striker Madura United Dimitar Mitkov Bersaing di Puncak Top Skor

Dimitar Mitkov mengoleksi enam gol bersama Madura United dan bersaing di papan atas top skor Super League 2026/2027. (I.League) - Image

Dimitar Mitkov mengoleksi enam gol bersama Madura United dan bersaing di papan atas top skor Super League 2026/2027. (I.League)

JawaPos.com - Madura United FC memiliki sosok andalan baru di lini depan. Striker asal Bulgaria, Dimitar Mitkov, mulai menunjukkan ketajamannya setelah mencatatkan enam gol hingga pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Gol terbarunya ke gawang Arema FC turut mengantarkan Mitkov masuk dalam daftar pencetak gol terbanyak sementara. Koleksi enam gol tersebut membuatnya sejajar dengan tiga pemain asing lainnya, yakni Alexander Thomas Jeremejeff (Persija Jakarta), Denilson Junir (Dewa United Banten FC), dan Teppei Yachida (Bali United FC).

Menariknya, dari empat pemain tersebut, hanya Yachida yang sudah lebih dahulu merasakan persaingan kompetisi sepak bola Indonesia sejak pertengahan musim 2025/26. Sementara Mitkov, Jeremejeff, dan Denilson Junir merupakan pemain debutan di Super League musim ini.

Catatan tersebut menjadi awal yang cukup menjanjikan bagi Mitkov bersama Madura United. Apalagi, penyerang bernomor punggung 9 itu mampu beradaptasi dengan cepat dan langsung memberikan kontribusi nyata bagi tim berjuluk Laskar Sape Kerrab.

Manajer Madura United, Umar A. Wachdin, mengaku senang dengan perkembangan yang ditunjukkan pemain asal Bulgaria tersebut. Menurutnya, kemampuan Mitkov menyesuaikan diri dengan lingkungan baru menjadi keuntungan tersendiri bagi tim.

"Kami melihat proses adaptasi yang cepat dari Dimitar Mitkov. Itu merupakan sebuah keuntungan bagi kami mempunyai striker yang bisa bantu tim dalam permainan, termasuk jadi mesin gol," ungkap Umar, Minggu (8/11).

Di sisi lain, Mitkov menilai keberhasilannya sejauh ini tidak lepas dari dukungan seluruh elemen tim. Dia menyebut rekan-rekan setim dan jajaran pelatih memiliki peran penting dalam membantunya menemukan performa terbaik.

"Tentu saya sangat senang. Ini bukan hanya kerja saya, tapi semua elemen di tim ini. Saya akan terus berusaha berikan yang terbaik untuk Madura United dengan merawat kerja sama yang baik di tim ini," tuturnya.

Jika melihat distribusi golnya, Mitkov sudah membuktikan ketajaman saat menghadapi sejumlah lawan. Enam gol tersebut masing-masing dicetak ke gawang Arema FC (satu gol), PSS Sleman (dua gol), Persijap Jepara (dua gol), dan Persib Bandung (satu gol).

Editor: Edi Yulianto
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