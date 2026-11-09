Dari Tren Negatif ke Performa Stabil, PSM Makassar Perlahan Bangkit di Super League

JawaPos.com - PSM Makassar mulai menunjukkan perkembangan positif di Super League 2026/2027. Setelah melewati periode sulit pada awal musim, Juku Eja kini mampu tampil lebih konsisten dalam lima pertandingan terakhir.

Terhitung sejak meraih kemenangan perdana atas PSIM Yogyakarta dengan skor 2-1, PSM Makassar perlahan memperbaiki performanya. Dalam lima pertandingan tersebut, tim asuhan Darije Kalezic berhasil mengamankan dua kemenangan dan dua hasil imbang. Sementara satu pertandingan lainnya berakhir dengan kekalahan 0-1 dari Madura United di kandang sendiri.

Hasil tersebut menjadi sinyal positif bagi PSM Makassar setelah sempat melewati empat pertandingan awal tanpa kemenangan. Perbaikan performa juga terlihat ketika mereka menghadapi Borneo FC Samarinda pada pertandingan terakhir.

Bermain di kandang Borneo FC, PSM Makassar mampu membawa pulang satu poin setelah bermain imbang 1-1. Hasil itu terbilang tidak mudah karena tim berjuluk Juku Eja tersebut harus menyelesaikan pertandingan dengan sembilan pemain.

Meski menghadapi situasi sulit, PSM dinilai mampu menjalankan strategi permainan dengan baik. Pelatih Darije Kalezic pun memberikan apresiasi terhadap perkembangan anak asuhnya, terutama dalam mengantisipasi permainan agresif Borneo FC.

Pelatih asal Swiss tersebut menilai PSM sudah semakin mampu mengontrol pertandingan dan membangun permainan sesuai dengan rencana yang telah disiapkan.

"Kami bisa menetralisir permainan Borneo FC 100 persen. Kami mulai ada di fase memainkan bola, yang kami inginkan. Kami mengontrol jalannya pertandingan dan kami menciptakan situasi berbahaya, banyak peluang. Sedangkan Borneo tidak ciptakan peluang berbahaya, baik babak pertama dan kedua," ungkap Darije Kalezic.

Menurutnya, pertandingan melawan Borneo FC menjadi salah satu gambaran perkembangan permainan PSM Makassar. Dia melihat timnya sudah mampu memberikan perlawanan sekaligus mengurangi ruang bagi lawan untuk mengembangkan serangan.

Darije juga tidak ingin terlalu terpaku pada hasil buruk yang dialami PSM pada empat pertandingan pertama musim ini. Baginya, perkembangan permainan tim saat ini menjadi hal yang lebih penting untuk dipertahankan.

Selain menunjukkan perkembangan di kompetisi domestik, PSM Makassar juga mencatatkan hasil positif di ajang I.League Cup 2026/27. Mereka berhasil mengalahkan De Red FC dengan skor 2-0 di Stadion Gelora 10 November, Surabaya, Selasa (3/11).