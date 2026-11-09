Johnny Jansen Beberkan Rahasia Bali United Cetak 26 Gol dalam 9 Laga

JawaPos.com - Produktivitas gol Bali United FC hingga pekan kesembilan Super League 2026/2027 menunjukkan peningkatan signifikan.

Serdadu Tridatu sudah mencetak 26 gol yang menjadi gambaran perkembangan lini serang tim asuhan Johnny Jansen dibandingkan musim lalu dengan total 50 gol sepanjang 34 pertandingan.

Untuk itu, dia menilai peningkatan produktivitas tidak hanya bergantung pada satu atau dua pemain. Menurutnya, kekuatan Bali United musim ini terletak pada semakin banyaknya pemain yang memiliki kemampuan mencetak gol.

Terbaru kemenangan 3-0 atas Persik Kediri ada Irfan Jaya, Teppei Yachida, dan Queven Inacio yang menjadi pencetak gol dalam laga yang telah berlangsung di Stadion Kapten I Wayan Dipta, Minggu (8/11) sore.

Menurutnya, kualitas skuat musim ini memberikan lebih banyak pilihan dalam membangun serangan. Irfan Jaya menjadi salah satu pemain yang menunjukkan perkembangan, termasuk dari kondisi fisik dan kontribusinya dalam mencetak gol.

“Menurut saya, tim-tim lawan cukup tangguh, mereka juga sadar bahwa tim ini adalah tim yang bagus. Memiliki gaya permainan yang baik, pemain-pemain berkualitas, dan rencana permainan yang jelas," ujar pelatih asal Belanda itu.

"Namun saat ini, kita mampu menciptakan peluang, memainkan sepak bola yang apik, dan mencetak gol terutama karena kita memiliki lebih banyak pemain yang bisa mencetak gol. Tahun lalu, saya tidak tahu persis apa yang terjadi dengan Irfan Jaya, tetapi sekarang dia mulai mencetak gol. Irfan Jaya juga dalam kondisi fisik yang prima, dia mampu bermain selama 90 menit penuh," imbuhnya.

Bagi pelatih berlisensi UEFA PRO itu, peningkatan performa Bali United bukan hasil perubahan instan. Dia menekankan pentingnya proses yang dijalankan secara konsisten, mulai dari latihan, penerapan taktik, hingga evaluasi melalui rekaman pertandingan.

Bahkan, kemenangan dengan keunggulan tiga gol pada babak pertama melawan Persik belum membuatnya berhenti menuntut perkembangan dari para pemain.

"Saya yakin kita bisa tampil lebih baik lagi. Itulah sebabnya saya sempat sedikit menantang dua atau tiga pemain. Ayo, kita harus lebih baik! Kamu memang bisa melakukan ini, tapi kamu pasti bisa tampil lebih baik lagi," kata Johnny Jansen.

"Tujuannya adalah untuk menciptakan dorongan agar kita saling memotivasi satu sama lain. Dan saat ini, situasinya sangat positif. Staf pelatih terus mendorong para pemain, dan para pemain pun saling memotivasi untuk terus berkembang. Ya, itu hal yang positif. Dalam 1,5 tahun ini, kami telah menciptakan sesuatu, namun kami belum sepenuhnya sampai di tujuan. Kami sedang dalam perjalanan ke sana,” sambungnya.

Untuk itu, catatan 26 gol dari sembilan pekan Super League 2026/2027 membuat Bali United semakin percaya diri mengarungi lanjutan kompetisi kasta tertinggi sepak bola Indonesia.