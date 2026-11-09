PSS Sleman Ditahan Imbang Bhayangkara FC, Markus Madjar Ungkap Penyebabnya

JawaPos.com - PSS Sleman harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.

Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11), Super Elang Jawa sebenarnya sempat unggul lebih dahulu sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.

Hasil ini tentu belum sepenuhnya memuaskan bagi PSS. Terlebih, mereka tampil di hadapan pendukung sendiri dan memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga poin.

Pada babak pertama, pertandingan berjalan cukup terbuka. PSS Sleman dan Bhayangkara FC sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan. Kedua tim beberapa kali mencoba membangun peluang, tetapi belum mampu menghasilkan gol.

Baca Juga:Oscar Bruzon Akui Bhayangkara FC Kesulitan Hadapi PSS Sleman

Penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum.

Memasuki babak kedua, PSS melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Jajang Mulyana untuk menggantikan Salman Alfarid. Pergantian tersebut langsung memberikan pengaruh terhadap permainan tuan rumah.

Hanya lima menit setelah babak kedua dimulai, PSS berhasil membuka keunggulan. Jajang Mulyana sukses mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan sepak pojok yang dilepaskan Riko Simanjuntak. Gol tersebut membawa PSS unggul 1-0.

Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Bhayangkara FC mulai meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-63.

Sani Rizki Fauzi berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut membuat pertandingan kembali berjalan terbuka karena kedua tim masih memiliki kesempatan untuk mencari kemenangan.

Pada sisa waktu pertandingan, PSS dan Bhayangkara FC sama-sama berusaha menciptakan gol tambahan. Namun, hingga wasit meniup peluit panjang, tidak ada gol lain yang tercipta. Kedua kesebelasan akhirnya harus puas berbagi satu poin.

Pemain PSS Sleman, Markus Madjar, mengaku belum puas dengan hasil yang didapatkan timnya. Ia menilai para pemain sebenarnya sudah menunjukkan kekompakan dan mampu mengendalikan jalannya pertandingan, terutama pada awal laga.

"Mungkin dari kami para pemain, memang kami kurang puas. Tapi apa yang kami sudah lakukan di laga ini, kami sudah sangat kompak sekali. Di awal pertandingan kami yang kontrol pertandingan, mungkin kami kurang beruntung saja," ujar Markus Madjar.

Meski kecewa dengan hasil tersebut, Markus tidak ingin timnya terlalu lama larut dalam kegagalan meraih kemenangan. Ia menegaskan seluruh pemain harus segera melakukan evaluasi dan meningkatkan kerja keras dalam sesi latihan.

PSS kini perlu mengalihkan perhatian ke pertandingan berikutnya melawan Arema FC setelah jeda kompetisi. Markus berharap timnya bisa memperbaiki kekurangan yang terlihat saat menghadapi Bhayangkara FC.