PSS Sleman Ditahan Imbang Bhayangkara FC, Markus Madjar Ungkap Penyebabnya

PSS Sleman ditahan imbang Bhayangkara FC 1-1. Markus Madjar belum puas dan bidik kemenangan berikutnya. (I.League)
JawaPos.com - PSS Sleman harus puas berbagi poin setelah bermain imbang 1-1 melawan Bhayangkara Lampung FC pada pekan kesembilan Super League 2026/2027.
Bermain di Stadion Maguwoharjo, Sleman, Minggu (8/11), Super Elang Jawa sebenarnya sempat unggul lebih dahulu sebelum akhirnya gagal mempertahankan keunggulan.
Hasil ini tentu belum sepenuhnya memuaskan bagi PSS. Terlebih, mereka tampil di hadapan pendukung sendiri dan memiliki kesempatan untuk mengamankan tiga poin.
Pada babak pertama, pertandingan berjalan cukup terbuka. PSS Sleman dan Bhayangkara FC sama-sama berusaha mengambil inisiatif serangan. Kedua tim beberapa kali mencoba membangun peluang, tetapi belum mampu menghasilkan gol.
Penyelesaian akhir yang kurang maksimal membuat skor 0-0 bertahan hingga turun minum.
Memasuki babak kedua, PSS melakukan pergantian pemain dengan memasukkan Jajang Mulyana untuk menggantikan Salman Alfarid. Pergantian tersebut langsung memberikan pengaruh terhadap permainan tuan rumah.
Hanya lima menit setelah babak kedua dimulai, PSS berhasil membuka keunggulan. Jajang Mulyana sukses mencetak gol melalui sundulan setelah menyambut umpan sepak pojok yang dilepaskan Riko Simanjuntak. Gol tersebut membawa PSS unggul 1-0.
Namun, keunggulan itu tidak bertahan lama. Bhayangkara FC mulai meningkatkan tekanan untuk mengejar ketertinggalan. Upaya tim tamu akhirnya membuahkan hasil pada menit ke-63.
Sani Rizki Fauzi berhasil mencatatkan namanya di papan skor sekaligus mengubah kedudukan menjadi 1-1. Gol tersebut membuat pertandingan kembali berjalan terbuka karena kedua tim masih memiliki kesempatan untuk mencari kemenangan.
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Jawa Pos
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