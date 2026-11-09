Profil Alen Stajcic: Pelatih Australia Punya Reputasi Tinggi, Modal Positif Timnas Putri Indonesia

JawaPos.com - PSSI resmi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih anyar Timnas Wanita Indonesia pada Senin (9/11/2026).

Pelatih asal Australia tersebut memiliki rekam jejak panjang di sepak bola wanita, termasuk mengantarkan Filipina mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia Wanita 2023.

Stajcic dipercaya menggantikan Satoru Mochizuki yang telah mengakhiri masa tugasnya pada Kamis (5/11). pun mengaku bangga sekaligus terhormat mendapat kepercayaan dari PSSI untuk memimpin Timnas Putri Indonesia.

"Merupakan kehormatan dan hak istimewa bagi saya berada di sini. Mewakili sebuah negara selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Namun, dipercaya mewakili negara lain merupakan kehormatan yang lebih besar lagi," ujar Stajcic dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (9/11).

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Keputusan menerima tawaran PSSI juga tidak lepas dari kesamaan visi yang ditemukan Stajcic dalam organisasi sepak bola Indonesia. Menurut dia, kesatuan arah antara federasi dan seluruh elemen pembinaan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun tim yang mampu bersaing.

"Saya sangat terkesan dengan adanya kesatuan di organisasi ini, dari atas hingga bawah. Ketika memiliki kesatuan dan tujuan yang sama, sebuah organisasi mempunyai peluang besar untuk meraih kesuksesan," tuturnya.

Profil Alen Stajcic Alen Stajcic lahir di Sydney, Australia, pada 2 November 1973. Sebelum dikenal sebagai pelatih, ia lebih dulu mengawali perjalanan di dunia sepak bola sebagai pemain dengan memperkuat sejumlah klub Australia, seperti Mount Druitt Town, Bonnyrigg White Eagles, Bankstown City Lions, dan Sutherland Sharks.

Setelah gantung sepatu, Stajcic mulai merintis karier kepelatihan dengan menangani tim kelompok usia muda dan kompetisi sepak bola wanita. Namanya mulai mencuri perhatian ketika dipercaya menjadi pelatih Sydney FC Women pada 2008 hingga 2014.

Selama enam musim menukangi klub tersebut, Stajcic berhasil mempersembahkan masing-masing dua gelar premiership dan championship. Dia juga mencatatkan pencapaian impresif dengan membawa Sydney FC mencapai final pada setiap musim kepelatihannya.

Rekam jejak positif bersama Sydney FC membawanya ke kursi pelatih Timnas Putri Australia pada 2014. Bersama Australia, Stajcic berhasil membawa tim tersebut mencapai perempat final Piala Dunia Wanita 2015 dan Olimpiade Rio 2016.

Tidak hanya itu, Australia juga berhasil menjadi runner-up Piala Asia Wanita pada 2014 dan 2018 di bawah kepemimpinannya. Dia turut mempersembahkan gelar Tournament of Nations 2017, sekaligus mengantarkannya masuk dalam daftar kandidat pelatih terbaik wanita FIFA 2018.

Stajcic mengakhiri kiprahnya bersama Timnas Putri Australia pada 2019. Setelah itu, dia melanjutkan perjalanan kepelatihan dengan menangani Central Coast Mariners.

Kesempatan kembali menangani tim nasional wanita datang pada Oktober 2021 ketika Filipina menunjuknya sebagai pelatih kepala. Bersama Filipina, Stajcic langsung memperlihatkan kapasitasnya dengan mengantarkan tim tersebut mencapai semifinal Piala Asia Wanita 2022.

Di tahun yang sama, dia juga sukses membawa Filipina menjuarai AFF Women’s Championship 2022. Gelar tersebut menjadi salah satu pencapaian penting dalam perkembangan sepak bola wanita Filipina di bawah arahannya.

Namun, pencapaian terbesar Stajcic bersama Filipina adalah keberhasilan mengantarkan negara tersebut lolos ke Piala Dunia Wanita 2023 untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Dalam turnamen tersebut, Filipina juga berhasil meraih kemenangan perdana di Piala Dunia Wanita setelah menundukkan Selandia Baru dengan skor 1-0.

Stajcic kemudian meninggalkan kursi pelatih Timnas Putri Filipina pada Agustus 2023. Dia selanjutnya kembali berkiprah di sepak bola pria Australia dengan menangani Perth Glory pada 2023 hingga 2024.

Perjalanan kepelatihannya berlanjut bersama Western Sydney Wanderers sejak 2024 hingga Januari 2026. Sebelumnya, dia juga sempat mengantarkan Central Coast Mariners mencapai final A-League musim 2020/2021.

Pada 2026, Stajcic kembali terlibat dalam sepak bola wanita Filipina dengan membantu persiapan tim nasional U-17. Pengalaman tersebut semakin memperkaya rekam jejaknya dalam menangani tim nasional wanita di berbagai kelompok usia.