Profil Alen Stajcic: Pelatih Australia Punya Reputasi Tinggi, Modal Positif Timnas Putri Indonesia

JawaPos.com - PSSI resmi menunjuk Alen Stajcic sebagai pelatih anyar Timnas Wanita Indonesia pada Senin (9/11/2026).

Pelatih asal Australia tersebut memiliki rekam jejak panjang di sepak bola wanita, termasuk mengantarkan Filipina mencetak sejarah dengan lolos ke Piala Dunia Wanita 2023.

Stajcic dipercaya menggantikan Satoru Mochizuki yang telah mengakhiri masa tugasnya pada Kamis (5/11). pun mengaku bangga sekaligus terhormat mendapat kepercayaan dari PSSI untuk memimpin Timnas Putri Indonesia.

"Merupakan kehormatan dan hak istimewa bagi saya berada di sini. Mewakili sebuah negara selalu menjadi sesuatu yang istimewa. Namun, dipercaya mewakili negara lain merupakan kehormatan yang lebih besar lagi," ujar Stajcic dalam konferensi pers di Hotel Le Meridien, Jakarta, Senin (9/11).

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Keputusan menerima tawaran PSSI juga tidak lepas dari kesamaan visi yang ditemukan Stajcic dalam organisasi sepak bola Indonesia. Menurut dia, kesatuan arah antara federasi dan seluruh elemen pembinaan menjadi salah satu faktor penting untuk membangun tim yang mampu bersaing.

"Saya sangat terkesan dengan adanya kesatuan di organisasi ini, dari atas hingga bawah. Ketika memiliki kesatuan dan tujuan yang sama, sebuah organisasi mempunyai peluang besar untuk meraih kesuksesan," tuturnya.

Profil Alen Stajcic Alen Stajcic lahir di Sydney, Australia, pada 2 November 1973. Sebelum dikenal sebagai pelatih, ia lebih dulu mengawali perjalanan di dunia sepak bola sebagai pemain dengan memperkuat sejumlah klub Australia, seperti Mount Druitt Town, Bonnyrigg White Eagles, Bankstown City Lions, dan Sutherland Sharks.

Setelah gantung sepatu, Stajcic mulai merintis karier kepelatihan dengan menangani tim kelompok usia muda dan kompetisi sepak bola wanita. Namanya mulai mencuri perhatian ketika dipercaya menjadi pelatih Sydney FC Women pada 2008 hingga 2014.