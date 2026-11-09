Kejutan! Taisei Marukawa Dipanggil John Herdman untuk Ikuti TC Timnas Indonesia di Bali

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 23 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.

Nama gelandang asing Dewa United Taisei Marukawa dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain tersebut. Kabar tersebut diungkap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

Selain itu, nama pemain diaspora seperti Mees Hilgers juga akan menjalani TC Timnas Indonesia di Bali yang berlangsung hingga 17 November 2026.

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“Total ada 23 pemain. Malam hari ini semua pemain yang kita panggil, datang ke Bali. Tetapi yang datang boleh dikatakan yang dari Belanda ada Mees (Hilgers), dan ada beberapa pemain,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (9/11).

“Yang perlu saya sampaikan, Marukawa malam ini juga akan bergabung dengan Timnas Senior untuk melaksanakan TC di Bali,” ungkap dia.

Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

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Eks pemain Persebaya Surabaya itu menjalani proses tersebut setelah lima tahun menetap di Indonesia.

Sumardji menjelaskan, Herdman memiliki keinginan untuk mengenal lebih jauh kualitas permainan Marukawa.

Selain itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin melihat proses adaptasi sang pemain ketika berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia.

“Ya kan Marukawa saat sekarang ini memang dipanggil oleh John supaya tahu bagaimana Marukawa bermain dan bagaimana menyatukan dirinya bersama-sama di tim supaya ada chemistry,” terang Sumardji.

Ketika disinggung terkait proses naturalisasi, Sumardji tidak menjawab secara pasti kapan proses tersebut akan rampung.

Namun, dia mengisyaratkan proses naturalisasi pemain asal Jepang tersebut berjalan positif.

“Ikuti saja perkembangannya. Nanti kita, kan pasti akan kita informasikan. Yang pasti kalau kita panggil secara otomatis kan itu ada tanda-tanda yang menggembirakan,” ujar pria yang juga menjabat sebagai Exco PSSI tersebut.

Sebelumnya, Marukawa mengaku senang apabila proses naturalisasi berjalan lancar dan mendapat kesempatan memperkuat skuad Garuda.

"Tentu saja ada. Jika proses naturalisasi berjalan lancar dan saya terpilih masuk tim nasional, saya akan sangat senang," kata Marukawa seperti dikutip dari laman resmi I.League.

Marukawa juga menyebut Egy Maulana Vikri sebagai pemain yang ingin diajak berkolaborasi di Timnas Indonesia.

Dia berambisi membawa skuad Garuda berprestasi di Piala Asia.