Kejutan! Taisei Marukawa Dipanggil John Herdman untuk Ikuti TC Timnas Indonesia di Bali

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Timnas Indonesia sekaligus Exco PSSI Sumardji. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)
JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 23 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.
Nama gelandang asing Dewa United Taisei Marukawa dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain tersebut. Kabar tersebut diungkap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.
Selain itu, nama pemain diaspora seperti Mees Hilgers juga akan menjalani TC Timnas Indonesia di Bali yang berlangsung hingga 17 November 2026.
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“Total ada 23 pemain. Malam hari ini semua pemain yang kita panggil, datang ke Bali. Tetapi yang datang boleh dikatakan yang dari Belanda ada Mees (Hilgers), dan ada beberapa pemain,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (9/11).
“Yang perlu saya sampaikan, Marukawa malam ini juga akan bergabung dengan Timnas Senior untuk melaksanakan TC di Bali,” ungkap dia.
Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).
Eks pemain Persebaya Surabaya itu menjalani proses tersebut setelah lima tahun menetap di Indonesia.
Sumardji menjelaskan, Herdman memiliki keinginan untuk mengenal lebih jauh kualitas permainan Marukawa.
Selain itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin melihat proses adaptasi sang pemain ketika berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia.
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