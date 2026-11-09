Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Penulis: Andika Rachmansyah
Selasa, 10 November 2026 | 01.04 WIB

Kejutan! Taisei Marukawa Dipanggil John Herdman untuk Ikuti TC Timnas Indonesia di Bali

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Timnas Indonesia sekaligus Exco PSSI Sumardji. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)&nbsp; - Image

Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Timnas Indonesia sekaligus Exco PSSI Sumardji. (Andika Rachmansyah/JawaPos.com)&nbsp;

JawaPos.com - Pelatih Timnas Indonesia John Herdman memanggil 23 pemain untuk bergabung dalam pemusatan latihan (TC) di Bali.

Nama gelandang asing Dewa United Taisei Marukawa dipastikan masuk dalam daftar 23 pemain tersebut. Kabar tersebut diungkap Ketua Badan Tim Nasional (BTN) Sumardji.

Selain itu, nama pemain diaspora seperti Mees Hilgers juga akan menjalani TC Timnas Indonesia di Bali yang berlangsung hingga 17 November 2026.

“Total ada 23 pemain. Malam hari ini semua pemain yang kita panggil, datang ke Bali. Tetapi yang datang boleh dikatakan yang dari Belanda ada Mees (Hilgers), dan ada beberapa pemain,” kata Sumardji kepada wartawan termasuk JawaPos.com, Senin (9/11).

“Yang perlu saya sampaikan, Marukawa malam ini juga akan bergabung dengan Timnas Senior untuk melaksanakan TC di Bali,” ungkap dia.

Marukawa saat ini sedang menjalani proses naturalisasi sebagai Warga Negara Indonesia (WNI).

Eks pemain Persebaya Surabaya itu menjalani proses tersebut setelah lima tahun menetap di Indonesia.

Sumardji menjelaskan, Herdman memiliki keinginan untuk mengenal lebih jauh kualitas permainan Marukawa.

Selain itu, pelatih asal Inggris tersebut ingin melihat proses adaptasi sang pemain ketika berlatih bersama para pemain Timnas Indonesia.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Ikuti kami di Google
Tags

Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!

Jawa Pos

Ikuti

Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!

Artikel Terkait
Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania dan Amerika Serikat, Senior TC di Bali - Image
Sepak Bola Indonesia

Timnas Indonesia U-20 Lawan Yordania dan Amerika Serikat, Senior TC di Bali

Senin, 9 November 2026 | 18.10 WIB

Rizky Ridho Dipanggil TC Timnas Indonesia di Bali, Persija Kirim Beberapa Pemain - Image
Sepak Bola Indonesia

Rizky Ridho Dipanggil TC Timnas Indonesia di Bali, Persija Kirim Beberapa Pemain

Minggu, 8 November 2026 | 06.14 WIB

Laga Lawan Yordania Batal, Timnas Indonesia Buka Opsi Cari Lawan Baru untuk FIFA Match Day - Image
Sepak Bola Indonesia

Laga Lawan Yordania Batal, Timnas Indonesia Buka Opsi Cari Lawan Baru untuk FIFA Match Day

Jumat, 6 November 2026 | 22.16 WIB

Terpopuler

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS - Image
1

Herri Pras Akhirnya Minta Maaf Usai Digeruduk Petarung MMA karena Hina UAH dan UAS

2

7 Kebiasaan Masa Kecil yang Berpengaruh Pada Kesuksesan Anak di Masa Depan

3

Kamera Pengintai Identifikasi 19 Macan Tutul Jawa Beserta Rantai Makanannya di TNBTS

4

Blunder Berujung Gol, Fitrah Maulana Ungkap Perasaannya Usai Persib Menang

5

Ditjen Dukcapil Kemendagri Perbarui Aplikasi Identitas Kependudukan Digital 

6

4 Tips Komunikasi Untuk Kepribadian Introvert Agar Pandai Bicara dengan Orang Lain Menurut Psikologi

7

Shin Tae-yong Absen saat Persija lawan Persebaya karena Terdiagnosis Flu Tipe A

8

Prediksi Skor Cagliari vs Frosinone: Canarini Bidik Akhiri Kutukan 13 Tahun

9

Prediksi Skor Persita Tangerang vs Isenmulang: Pendekar Cisadane Bidik Pesta 3 Gol

10

Netty Pergi, Jenderal Ditangkap: Ketika Riset Doktoral Membaca Kerusakan Polri dari Dalam

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com

Jawa PosTelah diverifikasi oleh Dewan PersSertifikat Nomor 1055/DP-Verifikasi/K/XII/2022

© 2026 PT. Jawa Pos Grup Multimedia
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore