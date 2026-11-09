Beckham Putra Sebut Kekalahan Persib dari Java United Jadi Bahan Evaluasi

JawaPos.com - Gelandang Persib Bandung Beckham Putra menyebut kekalahan 1-2 dari Java United pada pekan kesembilan BRI Super League 2026/2027 menjadi bahan evaluasi tim untuk tampil lebih baik pada pertandingan berikutnya.

"Kita sedikit belum beruntung karena kita juga banyak peluang yang tadi sudah bisa dimanfaatkan. Semoga jadi catatan untuk kita lebih baik ke depannya dan memainkan lebih baik lagi setiap pertandingan," ujar Beckham seperti dilansir dari Antara, Senin (9/11).

Persib Bandung menelan kekalahan tersebut saat bertandang ke Stadion Jatidiri, Semarang, Minggu (8/11).

Para pemain maung Bandung gagal memaksimalkan sejumlah peluang untuk mencetak gol.

Menurut Beckham Putra, perjalanan panjang seusai menjalani pertandingan di Australia turut menjadi tantangan tersendiri bagi Persib.

Meski demikian, dia tidak ingin menjadikan kondisi tersebut sebagai alasan atas kekalahan yang dialami timnya.

"Ini adalah pertandingan yang sangat sulit karena bermain tandang setelah kita kemarin dari Australia langsung ke sini. Jadi, ini pertandingan yang tidak mudah," ujar Beckham Putra.

Beckham berharap kekalahan tersebut menjadi catatan penting bagi seluruh pemain untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan performa pada pertandingan berikutnya.

Pada pertandingan itu, Persib tertinggal dua gol pada babak pertama setelah Java United mencetak gol melalui Ciro Alves pada menit kelima dan Gustavo Almeida pada menit ke-19.

Persib berusaha bangkit pada babak kedua dan memperkecil ketertinggalan melalui gol Balsa Sekulic pada menit ke-70.

Gol tersebut membuka peluang bagi Maung Bandung untuk menyamakan kedudukan.