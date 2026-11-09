Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia 2027

JawaPos.com - Tim nasional Indonesia U-17 memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Myanmar dengan target merebut tiket ke putaran final.

Berdasar keterangan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia U-17 yang yang dilansir dari Antara, sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat Garuda Muda kembali masuk skuad.

Beberapa pemain tersebut antara lain Syahdan Caesar El Fadhil, Valdo Putra Pratama, Dolvi Theofilius Solossa, dan Ichiro Akbar Al Buchori.

Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama tuan rumah Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Afganistan.

Skuad asuhan pelatih David Nascimento asal Tanjung Verde itu dijadwalkan menjalani empat pertandingan Grup A pada 11, 14, 17, dan 20 November 2026.

Secara keseluruhan, babak kualifikasi berlangsung pada 8–20 November 2026.

Indonesia harus bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen Grup A karena hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final.

Sebanyak tujuh tim juara grup akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada Mei 2027.

Dengan ketentuan tersebut, Garuda Muda perlu menjaga konsistensi penampilan dan meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan untuk mengamankan tiket ke putaran final.

Daftar 23 pemain Timnas Indonesia U-17: Penjaga gawang:

Abdillah Ishak

Sendi Juliansyah

Syahdan Caesar El Fadhil

Pemain belakang:

Allekay Kaisar Ramadhan

Faiz Hikmal Kurniawan

I Gede Kayana Artha Wiguna

Muhammad Faiz Fathurahman

Pradipta Arya Zidano

Ramadhan Putra Negara

Rasya Azfar Keandra

Pemain tengah:

Edsel Henrian Fatih

Haikal Kamil Ramadhan

I Dewa Hede Majesta Sandhya

Melki Alvando Caussy Yatipai

I Kadek Dwi Sedana Putra

Stenly Meyanu

Valdo Putra Pratama

Pemain depan:

Chico Jerico Yarangga

Dhamar Try Kusuma

Dolvi Theofilius Solossa

Dzaky Muhammad Azfar

Ichiro Akbar Al Buchori