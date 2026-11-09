Timnas Indonesia U-17 Panggil 23 Pemain untuk Kualifikasi Piala Asia 2027

Ilustrasi Timnas Indonesia U-17 bersiap menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Myanmar. (Istimewa)
JawaPos.com - Tim nasional Indonesia U-17 memanggil 23 pemain untuk menghadapi Kualifikasi Piala Asia U-17 2027 di Myanmar dengan target merebut tiket ke putaran final.
Berdasar keterangan melalui akun media sosial resmi Timnas Indonesia U-17 yang yang dilansir dari Antara, sejumlah pemain yang sebelumnya memperkuat Garuda Muda kembali masuk skuad.
Beberapa pemain tersebut antara lain Syahdan Caesar El Fadhil, Valdo Putra Pratama, Dolvi Theofilius Solossa, dan Ichiro Akbar Al Buchori.
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Timnas Indonesia U-17 tergabung dalam Grup A bersama tuan rumah Myanmar, Filipina, Kamboja, dan Afganistan.
Skuad asuhan pelatih David Nascimento asal Tanjung Verde itu dijadwalkan menjalani empat pertandingan Grup A pada 11, 14, 17, dan 20 November 2026.
Secara keseluruhan, babak kualifikasi berlangsung pada 8–20 November 2026.
Indonesia harus bersaing memperebutkan posisi teratas klasemen Grup A karena hanya juara grup yang berhak melaju ke putaran final.
Sebanyak tujuh tim juara grup akan mendapatkan tiket ke putaran final Piala Asia U-17 2027 yang dijadwalkan berlangsung di Uzbekistan pada Mei 2027.
Dengan ketentuan tersebut, Garuda Muda perlu menjaga konsistensi penampilan dan meraih hasil maksimal dalam setiap pertandingan untuk mengamankan tiket ke putaran final.
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